El EZLN no respalda triunfo de López Obrador

En alusión al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) afirmó que podrán cambiar al capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo.

Agregó que los zapatistas no se suman a la campaña por el bien de todos, primero los huesos; el eslogan original del presidente electo es por el bien de todos, primero los pobres.

En un comunicado, firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés, con motivo del 15 aniversario de la fundación de los caracoles, subtítulado Píntale caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros, el EZLN hizo un símil entre un partido de futbol y las elecciones que ganó López Obrador, y aseguró que el dueño del balón no pierde (…) ese no pierde. No importa qué equipo gane o pierda, el dueño siempre gana.

Expresó que “al menos la ilusión actual alivia esa historia de fracasos… a la que luego se sumará la desilusión prevista”.

El grupo insurgente inició el texto con la gran final, a partir de lo cual describió el gran estadio.

“Para llegar a la grandiosa edificación, usted ha tenido que sortear escombros, cadáveres, suciedad. Cuentan quienes más años cuentan, que no siempre fue así; que antes, en torno a la gran sede deportiva, se levantaban casas, barrios, comercios, edificios, ríos y arroyos de gente que uno esquivaba hasta casi toparse de narices con el gigantesco portón, que sólo se abría cada tanto tiempo, y en cuyo dintel se leía: ‘Bienvenido al Juego Supremo.

Sí, bienvenido, en masculino, como si lo que ocurriera dentro fuera cosa sólo de varones; como antes los sanitarios, las cantinas, la sección de máquinas y herramientas de las tiendas especializadas y, claro, el futbol.

El EZLN convocó además a quienes apoyan al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) al Encuentro de redes de apoyo al CIG, con el temario “Valoraciones del proceso de apoyo al concejo y su vocera Marichuy, y de la situación según la perspectiva de cada grupo, colectivo y organización; pasos a seguir; regresar a consultar con sus grupos, colectivos y organizaciones, lo ahí planteado”

Fuente: La Jornada