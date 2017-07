El drama de esta pequeña se vuelve viral en redes

Un video difundido en redes sociales se volvió viral por la manera en que una niña le reclama dramáticamente a su padre por no prestarle la tablet. Lo anterior lo publicó el diario Excélsior-

Envuelta en llanto, la pequeña, quien se encuentra en el suelo, cuestiona “¿cómo te atreves a castigarme, tu eres el único que me defiende?.

A lo que su papá le responde, “cuando no obedeces, te castigo”.

“No tienes porqué hacerme esto, pero qué te pasa, no sé porqué me haces esto. No entiendo qué te pasa”, continúa la niña.

Pero el hombre refuta: “Es lo que no entiendo qué te pasa a ti, eres bien rebelde y luego eres bien exagerada, pareces actriz de telenovela”.

“Tú eres el único que me quiere. Tampoco me tienes que hacer algo así, yo te quiero”, asegura la niña.