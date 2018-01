El Congreso de la Unión da 15 días a la SHCP para transparentar transferencia de recursos con estados

Sólo en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero del Ramo 23, documentó México Evalúa, hasta septiembre de 2017 en promedio los estados recibieron alrededor de mil 23 millones de pesos y el que menos obtuvo fue justamente Chihuahua con 61 millones de pesos. El Estado de México fue el que más recibió con 5 mil 291 millones de pesos.

Considerando el nivel poblacional con transferencias per cápita, Chihuahua, al recibir 16 pesos, también es el que menos obtuvo y el Estado de México recibió 300 pesos, detalló en entrevista Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público del think tank. Los datos del cierre de año, que hacen referencia a diciembre, mes en que Chihuahua no recibió 700 millones de pesos por un fondo, estarán disponibles el 31 de enero.

En 2016 este Fortafin tuvo un presupuesto aprobado de mil 560 millones de pesos para los estados, pero se ejerció 65 mil millones de pesos. Es decir, 64 mil millones de pesos más (4104 por ciento más).

La Fiscalía de Chihuahua realiza una investigación sobre la triangulación de recursos públicos para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016, en la que estaría involucrado el ex Gobernador César Duarte y otros miembros del tricolor,como el ex líder priista, Manlio Fabio Beltrones, y el ex secretario general adjunto, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien está señalado de desviar 250 millones de pesos.

En represalia, el Gobierno federal le retuvo al estado 700 millones de pesos de los recursos convenidos con la entidad, de acuerdo con la denuncia del Gobernador Javier Corral.

“Falta a la verdad el Presidente de la República cuando dice que nos ha apoyado”, dijo al reclamar recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, afirma, le han sido retenidos por combatir la corrupción.

Insistió en que el Gobierno federal le asigna menos a Chihuahua porque ha decidido perseguir al ex Gobernador César Duarte, acusado de desviar recursos públicos para pagar ilegalmente campañas del PRI.

– Con información de Dulce Olvera en Sin Embargo