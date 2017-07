El “Bronco” se une a la fiebre de GOT y desata burlas y críticas

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón mostró su lado millennial en su cuenta de Facebook, y aunque algunos sólo aprovecharon para reír un rato, otros le reprocharon que mejor se ponga a trabajar.

El primer post que desató los comentarios de los usuarios de Facebook, fue un meme que compartió ‘El Bronco’ en el que en alusión al estreno de la nueva temporada de Game Of Thrones, aparece como Ned Stark, honorable señor de Invernalia, y líder de la familia Stark, quien fue asesinado en la primera entrega de la popular serie de HBO.

Aunque dijo no estar muy pendiente de la trama de la serie, compartió la imagen y se comparó con Ned Stark…

“Raza, hoy comienza la séptima temporada de Game of Thrones, me hicieron este meme y me causo mucha gracia. Solo he visto algunos capítulos pero me explicaron que en esta serie tras siglos y siglos de abusos de la corona, los del norte se levantaron y les pusieron un “HASTA AQUÍ”.

“Ya es momento de que aquí en el Norte también nos levantemos y re-evolucionemos el sistema que ya no sirve.”

Y la respuesta de los usuarios…

“La neta en el principio de tu gestión hubiera compartido tu publicación pero ahora que sé que eres puras promesas incumplidas ya no”, Luis Lara.

“¿Qué clase de burla es esta? Enserio decepcionante… Cuanta delincuencia no hay en el estado y usted tiene tiempo para memes porque es lunes. #MeDuelesNuevoLeon”, Wendy Judith Alvarado Galvan.

“El vato poniéndose a defender que se sabe de GOT en lugar de ponerse a trabajar… No da risa, da pena.” Edna Santos

“El problema es que todos los reyes del norte han muerto hasta el momento, suerte”, Pancho Montaño.

Y ya para el lunes, el gobernador de Nuevo León decidió compartir con sus seguidores en Facebook una publicación con motivo del Día Mundial del Emoji, invitando a que le indicaran cuál es su favorito, por supuesto, las críticas no se hicieron esperar…