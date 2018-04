‘El Bronco’ publicará en Facebook su declaración patrimonial

En su segundo día de actividades como candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que hará pública su declaración patrimonial en Facebook.

“El Bronco” visitó la tierra que lo vio nacer, en donde comió tacos, paseó en ruta de camión y estuvo en un parque, entre otras actividades.

Yo voy a publicar todo lo que tengo, voy a publicar que la gente sepa, la gente tiene ganas de saber qué es lo que tienes para luego cuando termines con cuánto te quedaste. ¿Quién se acuerda de la declaración de Calderón, qué tenía y que tiene hoy?”, mencionó.

“El Bronco” confesó que en cuentas personales tiene cerca de 2 millones y medio de pesos aparte de sus propiedades como el rancho que tiene.

No sé exactamente cuánto cuesten mis propiedades, nunca he hecho un avaluó, no las tengo como un negocio. Yo compré mi rancho que tengo que son diferentes pedazos, que no es un gran rancho, que son diferentes pedazos que siembro ahí, debe de costar la hectárea alrededor de 50, 60 mil pesos y ya con infraestructura que tiene arriba, te diré 100 mil pesos”, reveló

Apuntó que publicar las declaraciones es populista, por eso lo hará como “3 de 3” que es privado, va a hacerlo en la mencionada red social.

Que la gente sepa porque tienes que saberlo. Tiene ganas de saber qué es lo que tienes para luego cuándo termines, con cuánto te quedaste”, sostuvo.

“El Bronco” reconoció que hoy sus propiedades son diferente a lo que contó hace tres años en la campaña para gobernador de Nuevo León y dijo que eso se debe a que nacieron más animales (de su ganado) y también a que vendió unos inmuebles.

De su rancho mencionó que son como 260 hectáreas en las que tiene sembrados nogales que cuando vende la cosecha lo usa para sus gastos como pagar los colegios de sus hijos.

Por otra parte, el aspirante presidencial dijo que propondrá a los otros candidatos a un pacto de Seguridad de México.

Lo que tiene que hacerse es un pacto, los candidatos para que cualquiera que llegue resuelva el problema de seguridad y es un planteamiento que yo voy a hacer a otros candidatos, el tema de seguridad sea de todos”, señaló.

Añadió que eso sirve porque si no los delincuentes ven que no hay acuerdo.

Porque el delincuente dice: mira si gana éste me va a ir a toda madre, uno me va a perdonar, el otro me quiere meter al bote”, subrayó.

Fuente: Excélsior