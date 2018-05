“El Bronco” confiesa que en 2012 votó por AMLO

El candidato presidencial sin partido Jaime “El Bronco” Rodríguez aseguró este lunes que votó por Andrés Manuel López Obrador en la elección federal de 2012, cuando aún militaba en el Partido Revolucionario Institucional, informó El Financiero.

Durante una reunión en Tijuana con estudiantes del Centro de Enseñanza Técnica y Superior, el gobernador de Nuevo León con licencia fue cuestionado sobre por quién votaría en la elección de este 2018 en caso de no ser candidato. Hace unas semanas, había asegurado que votaría por Margarita Zavala, pero la expanista ya renunció a sus aspiraciones; en esta ocasión, Rodríguez Calderón respondió: “yo creo que votaría por AMLO”.

Además, indicó que en 2012 votó por el tabasqueño aun cuando el candidato de su partido era el hoy presidente Enrique Peña Nieto.

“En el año 2012 voté por Andrés Manuel. En ese momento me pareció más fregón que Peña Nieto. No pude tomarle una foto a la boleta; si no, te la enseñaba”, declaró.

Sin embargo, también lanzó una fuerte crítica contra el candidato puntero en las encuestas. “(López Obrador) dice amor y paz pero tiene un hígado negro (…) imagínense, yo manipulé a Andrés Manuel. Quise demostrar que es un hombre manipulable. ¿Creen que puede gobernar a México?”.