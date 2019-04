El 16.8% de internautas en México han sido víctimas de ciberacoso

El 16.8% de la población usuaria de internet declaró haber vivido alguna situación de acoso cibernético, siendo ligeramente mayor para mujeres (17.7%) que para los hombres (16%), de acuerdo con los resultados del Módulo de Ciberacoso (MOCIBA) 2017 dados a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El ciberacoso o acoso cibernético se refiere a la situación en que una persona es expuesta, repetidamente y de forma prolongada en el tiempo a acciones negativas con la intención de intención de causar, o tratar de causar, daño o molestias, por parte de una o más personas usando medios electrónicos tales como el celular e Internet.

Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por la población que ha vivido ciberacoso fueron recibir mensajes ofensivos (40.1%), ser contactados mediante identidades falsas (31.4%) y recibir llamadas ofensivas (27.5%).

Varias de las situaciones de acoso cibernético presentan un porcentaje similar en la distinción por sexo. Las mujeres están más expuestas a sufrir dos tipos de situaciones: insinuaciones o propuestas sexuales con 30.8% declarado por ellas, contra 13.1% de los hombres; y recibir fotos o videos de contenido sexual con un 23.9% versus 14.7%.

Las situaciones de ciberacoso experimentadas y consideradas en el Módulo fueron: recibir mensajes ofensivos, con insultos o burlas; recibir llamadas ofensivas, con insultos o burlas; que una persona publique información personal, fotos o videos (falsos o verdaderos) para dañar; ser criticado(a) o que se burlen en línea por su apariencia o clase social; recibir insinuaciones o propuestas de tipo sexual; que una persona se hiciera pasar por usted para enviar información falsa, insultar o agredir a otros; ser contactado por medio de nombres falsos para molestar o dañar; ser vigilado en sus sitios o cuentas en Internet; ser provocado para que reaccione de forma negativa; Recibió fotos o videos con contenido sexual que le molesto.

Los adolescentes y jóvenes son los más expuestos a estos problemas: uno de cada cinco usuarios de 12 a 29 años, señalaron haber vivido algún tipo de ciberacoso. Por entidad federativa, la mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Tabasco, con un 22.1%, seguido de Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes e Hidalgo.

Tanto hombres como mujeres que vivieron alguna situación de ciberacoso en los últimos doce meses previos al levantamiento de la encuesta utilizan Internet en promedio una hora o más en relación con aquellos que no vivieron ciberacoso.

El 54% de la población de 12 a 59 años de edad que declaró haber vivido ciberacoso en los últimos doce meses previos al levantamiento de la encuesta, experimentó más de una situación de las diez consideradas por el módulo, mientras que el 46% experimentó sólo una de ellas.

En 58.8% de los casos de ciberacoso no se identifica a las personas acosadoras, mientras que en 41.2% si se logra determinarlo: personas con las que no existe una relación cercana, es decir, conocidas de poco trato o solo de vista (46.4%); personas cercanas o en quien se pudiera estar confiando, como son los amigos (32.7%), compañeros(as) de clase o trabajo (22.8%) y finalmente con los que tienen o tuvieron vínculos más estrechos como ex parejas o familiares (22.3%).

De la población que declara conocer el sexo del agresor, se identifica que en mayor porcentaje resulta ser un hombre, tanto para las mujeres como para hombres que declararon identificar al ciberacosador.

Los efectos que ocasiona son principalmente de enojo (66.9%), desconfianza (43.2%) e inseguridad (29.3%); y, de acuerdo a lo declarado solamente un 10.8% dijo no sentir afectación.

De acuerdo con los resultados se identifica que lo más frecuente es bloquear (a la persona, cuenta o página), seguida de ignorar o no contestar, eliminar la publicación, el mensaje o video y cambiar o cancelar número telefónico, cuenta o contraseña.

El 68.3% reportó que realiza alguna medida de seguridad para proteger su computadora, tablet, celular o cuentas de Internet, mientras que el 31.7% declaró no realizarlas.

La población que realiza medidas de seguridad para protegerse reportó como medida principal crear o poner contraseñas (claves, huella digital, patrón, etcétera) con un 90%, seguida por instalar o actualizar programas antivirus, cortafuegos o antiespías (47.6%).

Con la finalidad de investigar sobre la temática para generar información que sea útil para promover iniciativas para prevenir, atender y erradicar el ciberacoso, el Inegi levantó del 29 de mayo al 21 de julio del 2017 el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), cuyo objetivo es generar información estadística que permita conocer la prevalencia del ciberacoso entre las personas de 12 a 59 años de edad, y de aquella que vivió alguna situación en los últimos 12 meses, la situación de ciberacoso vivida y su caracterización.

