Dos ex secretarios de Velasco, en Chiapas, falsean papeles y pasan por indígenas para ser diputados

Dos Diputados federales electos de Chiapas, Humberto Pedrero Moreno y Roberto Antonio Rubio Montejo, ganaron las curules destinadas a la representación de los pueblos originarios con documentos apócrifos en los que aseguraron tener un vínculo con la comunidad indígena de esos distritos. Ambos fueron postulados por la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza. Ambos son ex funcionarios del Gobernador Manuel Velasco. La candidatura de Rubio Montejo fue cancelada por la coalición el día de la elección, sin embargo él impugnó esa decisión.

De acuerdo con una investigación de Chiapas Paralelo, para justificar la postulación de Humberto Pedrero Moreno el PVEM presentó una constancia que firmó Alejandro Escobar Núñez, quien se ostentó como Comisariado Ejidal del Ejido Monte Grande, del municipio de Bochil. En la constancia se aseguró que Pedrero pertenecía a la comunidad indígena.

“Pues es ejidatario del ejido MONTE GRANDE, y ha trabajado en el ejido desde hace más de seis años, así como también asiste a las asambleas ejidales, y apoya al ejido con los trabajos que la asamblea determina para el beneficio de nuestro ejido, así también se hace constar que desde el año 2011 se desempeñó como representante ante la SAGARPA en el estado de Chiapas, actualmente se desempeña como SECRETARIO en el referido ejido, cargo que fue electo por mayoría de los ejidatarios en la asamblea ejidal llevada a cabo para tal efecto”, detallaba el documento, según difundió Chiapas Paralelo.

Humberto Pedrero, quien fue Secretario de Hacienda del Gobernador Manuel Velasco, fue desconocido por las autoridades ejidales del municipio. En una carta presentada ante el INE, con la que Morena impugno la elección de esa diputación, se lee:

“En el presente ejido a partir del período 2010 al 2018 no se ha tenido ninguna persona que se haya desempeñado como comisariado ejidal y responda al nombre de Alejandro Escobar Núñez”.

También denuncian el uso apócrifo e indebido de los sellos que únicamente deben estar en poder del Comisariado Ejidal, y aseguran que el documento que presentó el PVEM para su candidato es falso.

De acuerdo con perfiles públicos del Gobierno de Chiapas, Pedrero es es licenciado en Economía y en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). También ha sido consultor financiero en materia de proyectos de inversión y financiamiento de estados y municipios, así como Tesorero Único de la Secretaría de Hacienda de ese estado en 2014.

RUBIO, CON CANDIDATURA DE MUJER INDÍGENA

Para el distrito 11, que pertenece al municipio de Las Margaritas, la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza postuló a Roberto Antonio Rubio Montejo, ex Secretario Técnico de Manuel Velasco. La candidatura también estaba destinada a representación indígena, así que para comprobar su vínculo, se presentó una carta en la que Carlos Hernández Pérez, quien asegura es Agente Municipal del Ejido de Jerusalén, asegura que Rubio Montejo “pertenece a la comunidad indígena”.

“(…) se hace constar que el C. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO pertenece a esta comunidad indígena, pues es ejidatario del ejido JERUSALEN, y ha trabajado en el ejido desde hace más de seis años, así como también asiste a las asambleas ejidales, y apoya al ejido con los trabajos que la asamblea determina para el beneficio de nuestro ejido (…)”.

Aunque la candidatura de Rubio Montejo fue cancelada por la coalición el mismo 1 de julio, el ex funcionario apeló ante el TEPJF, pero su caso fue desechado.

Ayer, en conferencia de prensa, las autoridades ejidales de Jerusalén desconocieron a Carlos Hernández Pérez, quien firmó la carta de Roberto Antonio:

“A Roberto Antonio Rubio Montejo no lo conocemos, no es ejidatario y no es habitante del ejido Jerusalén. No ha trabajado en el ejido, no lo conoce la asamblea, mucho menos ha desempeñado alguna representación”., dijeron.

Fuente: Sin Embargo