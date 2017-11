Discuten este jueves la Ley de Seguridad Interior

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados prevé debatir este jueves y, en su caso, aprobar con el apoyo del PRI y sus aliados la Ley de Seguridad Interior que busca darles certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que el país y las Fuerzas Armadas “no aguantan” que los legisladores sigan posponiendo la aprobación de esta ley por cuestiones electorales y se siga guardando un archivo.

Dijo que no hay obligación de que se apruebe de manera paralela la Ley de Seguridad Interior y la de Mando Mixto.

“El llamado que hicieron los militares el 20 de noviembre es muy doloroso porque, entre otras cosas, tienen razón, o sea, no aguantan que sigamos posponiendo esta ley. Hay que tener una ley o hay que saber que no la vamos a tener aquí, pero el Congreso no se lo puede seguir guardando en un archivo, tiene que ponerlo sobre la mesa y votarlo”, dijo.

TODO EN CONTRA

Por su parte, diputados del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) adelantaron su voto en contra de la Ley de Seguridad Interior y mantuvieron su posición de avalar el mando mixto de manera conjunta. En tanto, MC considera que con esta ley se estaría militarizando al país.