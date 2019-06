Discapacitado que conducía ebrio quiso aprovechar su condición y agredió a policías

Un hombre con capacidades diferentes quiso aprovechar su condición para evitar ser detenido por manejar en estado de ebriedad en calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Así fue sometido un hombre discapacitado en #Nezahualcóyotl, #Edomex. Los vecinos acusaron abuso de autoridad, pero la alcaldía informó que el hombre fue detenido por manejar en estado de ebriedad y agredir a los policías con un bate. La cultura de la victimización también existe pic.twitter.com/UUkLFZ9lud — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 4, 2019

De acuerdo con los reportes, el hombre insultó a los policías municipales y los amenazó con un palo que traía dentro de su vehículo.

“No porque seas discapacitado puedes mentarle la madre a la policía y pegarnos con un palo, eso no te da derecho caballero, desciende de tu vehículo, por favor”, se escucha a uno de los oficiales decirle al sujeto.

Mientras permanecía en su automóvil, el hombre fue grabado por uno de los policías cuando solicitó ayuda por teléfono a otra persona, a quien le mintió diciéndole que lo estaban bajando a golpes.

Estoy aquí con la policía, me quieren pegar y me están pegando, me empezaron a insultar, me mentó la madre un policía y de ahí me detuvieron, sabes qué que me quieren bajar a golpes”, asegura el detenido.

“Nadie te está pegando y lo estoy grabando, nadie te está bajando a golpes caballero”, aclara uno de los policías que graba el momento.

En redes sociales, usuarios acusaron abuso de autoridad, al ver que el detenido fue bajado de su automóvil y sometido en el suelo.

La gente reclamaba a los uniformados de que el hombre no tiene una pierna, y acusan a los policías de golpear y hacer uso de la fuerza con el automovilista.

El discapacitado fue sometido en el suelo y finalmente detenido.

Finalmente, el sujeto logró ser llevado ante el Juzgado Cívico, acusado de alterar el orden público, aunque minutos después, quedó libre.