Diputados del PT se sumarían a Morena para otorgarle mayoría absoluta

Óscar González informó que se encuentra en pláticas con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para determinar si otorgan la mayoría absoluta a dicha fracción en la Cámara de Diputado con la alianza de la bancada del Partido del Trabajo (PT).

El objetivo es impulsar la agenda del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, “nosotros somos buenos aliados de Morena y vamos a hacer todo lo necesario para ayudarle a que el Congreso saque adelante todas las propuestas”.

Morena dispone de 247 diputados y sólo requiere de cuatro más para ser considerada una mayoría absoluta, además con sus aliados del PT y el Partido Encuentro Social (PES) suman 307 legisladores en la cámara baja.

De acuerdo con González Yáñez, si Morena se hace con el control de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) así como de otros órganos legislativos no es per se “malo”, pues cada aliado debe comprender su papel dentro de la coalición, dejando en claro que no existen desavenencias con Morena.

Con información de Quadratín