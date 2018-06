Difunden video con supuestas pruebas contra Anaya

Una página de internet y un video con supuestas pruebas contra el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, en cuanto a la familia Barreiro pudo darle dinero a su campaña, fueron difundidos este jueves.

En respuesta, el candidato dijo que “el contenido del video es totalmente falso”, y responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto “por este nuevo ataque en mi contra, utilizando las mismas mentiras de hace algunos meses”.

Se trata de “una estrategia orquestada e impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para dañar mi candidatura”, dijo Anaya.

“Me atacan porque antier en la Ibero dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto, y repetí, que cuando yo sea presidente sí me encargaré de que enfrente la justicia y de resultar culpable vaya a la cárcel”, agregó.

La web www.casoanaya.com publicó una grabación donde aparece un supuesto hermano del empresario queretano Manuel Barreiro, mencionando que a la campaña de Anaya “se le metió muchísimo dinero, ahorita”, para que gane la elección.

“Aquí presentamos extractos en audio y video de tres reuniones entre una empresaria argentina y Juan Barreiro, hermano del empresario queretano Manuel Barreiro, socio de Anaya, para cerrar un negocio inmobiliario”, se indica en el canal de YouTube donde fue alojado el video.

El supuesto hermano de Barreiro también menciona en un punto que, si gana Anaya, “se nos abren las puertas, pero para lo que queramos, entonces con eso, nos vamos al cielo”.

De acuerdo con lo que se lee en el video, la empresaria cuya voz puede escucharse prefirió mantenerse en el anonimato.

En otro punto del material, el supuesto hermano de Barreiro habla de que Anaya “se acercó por dinero” a su familia.

“Se hizo algo, este, para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas. Este, se le dijo, okey, tenemos estos terrenos… Okey, ya, nosotros lo vamos a, poner, te hace un crédito, tú me lo vas a ir pagando, se va a incrementar el valor que tú tienes, y a la hora en que lo vendas te vas a ganar 80 millones para que te los guardes en tu bolsa”, menciona.

“Para la campaña, exactamente, para la campaña”, responde cuando le preguntan a qué serían destinados los recursos.

Anaya, en su video de respuesta, dijo que este material aparece porque denunció que Peña Nieto y el candidato Andrés Manuel López Obrador ya pactaron.

Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, dijo Anaya, “y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo”.

El candidato pidió a la gente que no crea en lo que se dice, como parte de la guerra sucia, y responsabilizó al presidente Peña Nieto “de mi seguridad y de la de mi familia. No me va a doblar, no me voy a rendir”.

Es un montaje: frentistas

La vocera de la campaña de Ricardo Anaya, Mariana Gómez del Campo, y el secretario general del CEN del PAN, Marcelo Torres, afirmaron que el video se trata de un montaje, que es falso y no prueba alguna acusación contra el candidato.

“El señor Barreiro puede decir lo que quiera”, dijo Gómez del Campo durante un debate realizado en el programa Si me dicen no Vengo, de Foro Tv, e invitó a denunciar a Anaya si es que se tiene alguna prueba en su contra.

En tanto, Torres dijo ene programa conducido por Joaquín López Dóriga que se trata de un montaje por lo que aseguró que no se desgastaría en responder al video.

Javier Lozano, vocero de la campaña de José Antonio Meade, se pronunció sobre el video: “¡Esto es realmente un maldito descaro! #CasoAnaya Vean y escuchen. Increíble la cauda de corrupción de @RicardoAnayaC y sus cómplices”, publicó en su cuenta de Twitter.

