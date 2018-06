Difunden material completo de caso Anaya; reiteran esquema de financiamiento y mencionan al candidato

Un nuevo video difundido sobre el caso Anaya da cuenta de la reunión que tuvo Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, con una empresaria argentina.

El video, difundido antes del debate y con 52 minutos de duración, es una versión alargada de lo ya difundido hace una semana, donde se menciona directamente de nombre a Ricardo Anaya.

Juan Barreiro explica el esquema que se utilizó para la venta de una nave industrial, a manera de explicación a la empresaria para orquestar una transacción similar.

Durante la reunión Barreiro aseguró que El Universal “buscó dañar” a Ricardo Anaya con señalamientos.

“Aquí el tema fue que se hizo una, que se fueron. Este político (Ricardo Anaya) se peleó con uno de los periódicos de México. Y entonces le ganó un tema legal. Gracias a Anaya, entonces pues de ahí se vino todo. El periódico quedó molesto y dijo ahora vas a ver. Tengo como lastimarte de otra forma”, dijo.

El hermano de Manuel Barreiro además se dirigió a Andrés Manuel López Obrador argumentando que México “se convertiría en Venezuela” de ganar la Presidencia.

“Hay mucho en juego, hay posibilidades que ganen. Si si hay, las posibilidades es que el 70 por ciento de los mexicanos que viven en un nivel pobre votan en contra de las otras opciones, es un voto de castigo. Están prometiendo cosas que no tienen ni ton ni son, que no son realizables. llevaría México a ser como Venezuela. No puedes ofrecer a los mexicanos que les puedes ofrecer dinero sin hacer nada”, dijo.