Dice Mancera que si Frente no se consolida, buscará candidatura del PRD

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera reveló que en caso de que el proyecto del Frente Ciudadano no logre consolidarse de cara a las elecciones del próximo 2018, estaría buscando la candidatura presidencial por parte del PRD, informó SDPnoticias.

Así lo expresó el mandatario tras apuntar que según tiene conocimiento, la coalición partidista no lograría conformarse tal cual fue ideada.

En el marco de un foro organizado por el periódico El Financiero, Mancera Espinosa expresó que “hasta las últimas noticias, pareciera que la coalición sería Movimiento Ciudadano y PAN, esto es según noticias y comentarios que yo tengo, no de fuente directa”.

Ante ello, señaló si se da el caso de que el sol azteca le propone ser el candidato en los comicios de 2018, no habría ninguna razón para rechazar la posibilidad. “Si me lo proponen, no vería por qué no”, apuntó.

Y agregó que “si el frente no pudiera ser lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos aspirando a que se consolide y a qué sea y sí hubiera una invitación concreta del PRD, sin ninguna duda estaríamos apoyando al PRD”.

Finalmente, cuestionado sobre la posibilidad de no acceder a una candidatura presidencial, el jefe de gobierno rechazó buscar algún otro cargo público.

“Para participar en el Senado, tienes que hacer un poco de ingeniería de juicio electoral (…) Yo soy feliz de estar en la Ciudad de México”, concluyó.