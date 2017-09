Designa Papa a Oscar Campos, nuevo Obispo de Ciudad Guzmán

El Papa Francisco designó Obispo de Ciudad Guzmán a Oscar Armando Campos Contreras, tras haber aceptado la renuncia en esa Diócesis del obispo Braulio Rafael León Villegas, informó la Secretaria General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), informó la Agencia Notimex.

El Obispo Auxiliar de Monterrey, Alfonso G. Miranda Guardiola, dio a conocer en un comunicado que la noticia “ha sido publicada en L’Osservatore Romano el día de hoy, lunes 25 de septiembre del presente año, a mediodía tiempo de Roma”.

En el Episcopado “nos unimos en alegría y oración como Iglesia” por la nueva encomienda pastoral que el Señor le confió a Monseñor Campos Contreras, por lo que “pido a Dios le bendiga abundantemente en su ministerio”.

Luego de ser informado de esta noticia, el hasta ayer Obispo de Tehuantepec, indicó que su nombramiento debía publicarse en los días inmediatos al sismo del 7 de septiembre, sin embargo fue pospuesto “hasta esta fecha con el fin de no distraer la atención de la emergencia que ese acontecimiento pedía”.

“A partir de hoy seguiré al frente de la Diócesis, como Administrador Diocesano, hasta mi partida”, dio a conocer a su vez en un mensaje que envió a los fieles católicos.

“En esta Iglesia particular del trópico cálido y bello y ahora dolido Istmo de Tehuantepec he caminado durante más de siete años en los que el Señor me ha permitido, en medio de mis limitaciones, servir sin más interés que impulsar la misión evangelizadora, junto con los sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos y laicas de esta iglesia particular”, expuso.

Monseñor Campos Contreras nació en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el 18 de septiembre de 1947. Sus padres ya fallecidos fueron Juan Campos Munguia y María del Rosario Lázaro. Es el menor de cuatro hermanos.

En tanto que el Pontífice aceptó la renuncia que presentó el hasta ayer Obispo de esa Diócesis, León Villegas, en conformidad al canon 401 & 1 del Código de Derecho Canónico

En su cuenta de Twitter @IglesiaMexico, la Conferencia de Episcopado Mexicano (CEM), indicó:

“@Pontifex_es se ha dignado nombrar Obispo de Ciudad Guzmán a Mons. Oscar Armando Campos Contreras.”