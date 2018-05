Desde hace seis meses no voy al médico: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, rechazó los señalamientos que aseguran que está enfermo.

Al arrancar una gira por Jalisco, el tabasqueño reveló que desde hace seis meses no acude al médico y se atiende con el cardiólogo Patricio Ortiz, el cual lo trató en 2013 cuando sufrió un infarto.

“Dicen que me tengo que inyectar cada 15 días, pues no es cierto. Están mintiendo, yo no voy a ver al médico desde hace seis meses, la verdad que no lo celebro, tengo tache, porque todos debemos -cuando se tiene un infarto-, atendernos periódicamente, pero desde hace seis meses no veo al médico y no estoy atendiéndome de nada”, aseveró luego de un mitin en Ciudad Guzmán.

El tres veces candidato presidencial dijo que después de los comicios del 1 de julio tendrá tiempo para acudir al médico, a quien, dijo lo “están atosigando” para que declare sobre su estado de salud.

“Pobre, hoy se comunicó con nosotros para decirnos que lo están atosigando, buscándolo, queriéndolo entrevistarlo, pues él no tiene por qué meterse en ese asunto”, abundó.

Reconoció que es válido el cuestionamiento sobre el estado de salud de quien aspira a ser el Presidente de la República.

“Sí, porque somos libres, porque todos tenemos derecho a expresarnos, a manifestarnos y nosotros vamos a ser respetuosos al derecho a disentir y de la crítica”, enfatizó.

Fuente: Vanguardia