Desaparecen tres adolescentes de 15 años en Tecámac

En lo que va del mes, tres jóvenes han desaparecido en el municipio de Tecámac y sus padres temen puedan ser víctimas de algún delito, por lo que piden les sean devueltos a sus casas.

“Yo le diría que me la regresara, ellos también van a tener hijos o tienen hijos y el dolor de una madre no se explica es muy fuerte porque es parte de ti, sientes que no vives sin ella, te hace falta para vivir porque sientes no hay aire, te pido a ti hija si tú me estás viendo que regreses mamita nos haces falta mucho”, apuntó María Magdalena Topete, madre de Esmeralda Rubí, joven desaparecida.

Esmeralda Rubí y su amiga Joana Monserrat ambas de 15 años de edad salieron de sus casas en el fraccionamiento Sierra Hermosa en Tecámac el 6 de abril y sus padres ya no volvieron a saber de ellas.

Antonio Sánchez, padre de Esmeralda Rubí recordó “el día en que desapareció mi niña al parecer se arregló y se puso su ropa, inclusive yo estaba sentado aquí y delante del espejo la vi cómo se estaba pintando se estaba arreglando se puso su camisa de resaque, su pantalón y estrenó unas botitas que yo le acaba de comprar, y me dijo papi como me veo, pues te vez bonita mami y ya así quedó me dijo papi ahorita regreso”.

Recordó que pensó que se encontraba en la calle, pero al no verla, le llamó por teléfono.

“Mi hija tenía la costumbre de salir aquí afuera y de reunirse con sus amigas, al parecer de repente ya no estaba ya era muy tarde, yo opté por hacerle una llamada y hablé por teléfono le dije ¿‘mija’ donde estas, que estás haciendo? Hay papi ahorita vamos para allá (dijo ella), yo en la llamada que le hice alcance a escuchar como música, como si se encontrara en una fiesta inclusive alcance escuchar a la otra amiguita que también desapareció que dijo si Don Toño ahorita vamos para allá, porque al parecer le pusieron el altavoz, a partir de ahí ya no supimos nada”, narró

Fue al filo de las 11 de la noche que nuevamente trataron de contactarla, pero ya no contestó.

“A las 11 ya me preocupé, empecé a marcar a su teléfono, al teléfono de su amiga y ya no contestaba y marque y marque les estuve marcando incluso mensajes, mensajes, mensajes, que pasó por favor repórtense, algo pasó, entonces al día siguiente definitivamente ya no llegaron, lo que yo opte fue a levantar la denuncia a la procuraduría”.

Desde entonces empezó la pesadilla para ambas familias.

“Yo me quiero morir, imagínese verla crecer, como todos, si las regañamos porque queremos lo mejor para ellos, tal vez yo a veces no era una mamá muy accesible, no la dejaba mucho salir, y a veces se enojaba, me decía mamá tu eres la más mala porque nunca me dejas salir a ningún lado, hija es que yo estoy grande y yo sé lo que hay afuera, por eso es que yo no la dejaba salir a ningún lado”, apuntó María Magdalena Topete, madre de Esmeralda.

Incluso su hermana menor, Iris Violeta sufre depresión, no ha querido ir la escuela y no quiere comer.

Los padres de Esmeralda aseguran que su hija no se fue de la casa, ni se fue con el novio, pues han tenido contacto con su pareja, sin embargo, la joven tenía mucha actividad en las redes sociales donde subía fotografías, por lo que temen que sean víctimas de algún delito, pues ambas jóvenes tienen las mismas características.

“No creo porque las cosas hubiesen sido diferentes habría una pista, si se hubiera ido por su voluntad se hubiera llevado su ropa, sus pinturas caras que decía ella, cosas que ella siempre usaba, pero no, no se ha llevado nada, ella no se fue por su propia voluntad, yo siento en mi corazón que a ella se la llevaron con engaños, hay algo aquí que no me late”, añadió.

Ahora a 11 días de su desaparición, fue reportada como no localizada otra adolescente Naomi Yosahandy también de 15 años de edad y con domicilio en Tecámac. La menor fue vista por última vez alrededor de las 17:00 horas a las afueras de la escuela de la Vocacional 03 ubicada sobre la Avenida Carlos Hank González (Avenida Central) en la Colonia Valle de Ecatepec. El hecho quedó asentado en las Carpetas de Investigación NUC: ECA/ECA/ECA/034/076437/18/04 y NIC: ECA/ECA/00/MPI/ 000/02806/18/04.

Fuente: Excélsior