Denuncia AMLO sabotaje en mayoría de los ductos del país

La mayoría de los ductos de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) salieron ayer de operación por ataques que provocaron fugas, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ayer nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los pincharon, provocaron fugas, en algunos casos peligrosas”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

“Afortunadamente la gente ya no acudió. Nada más en el ducto Guadalajara- Salamanca nos sacaron cuatro veces de operación y nos sacaron el ducto de Tuxpan- Azcapotzalco que ya llevábamos cuatro días en operación”.

Recalcó que en estos casos no hubo lesionados y se tuvo un mejor control, porque no hubo ciudadanos que acudieran con bidones en busca de recolectar gasolina, como ocurrió en Tlahuelilpan.

“Es distinto (los casos del lunes al de Tlahuelilpan). Es muy doloroso, es una tragedia aleccionadora, ojalá y ya no llegue la gente. Si hay una fuga, que nadie llegue, que no se acerquen, que es un riesgo. Es mejor control en todo sentido, lo que queremos es que no llegues y por eso los programas de apoyo. Lo que queremos es que se alejen de esa actividad” indicó.

El lunes fueron cerrados los ductos de Pemex de Guadalajara – Salamanca y Tuxpan -Azcapotzalco por tomas clandestinas, detalló, pero descartó que ello impacte en el suministro de combustible.

Subrayó que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco “es muy importante” porque distribuye 160 mil barriles diarios para abastecer a la Ciudad de México y el estado de México. Ambos ductos, dijo, se están rehabilitando y aseguró que “no va a haber problema por esta acción de ayer de desabasto, ya estamos actuando”.

Informó que, como parte de las acciones de seguridad contra el robo de combustibles, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina le presentaron un informe del despliegue de fuerzas en la zonas donde se ha registrado este ilícito.

Al ser cuestionado sobre la posible presencia de cárteles en Hidalgo o las zonas con huachicoleo, señaló: “Se habla mucho de eso, que ya llegó un nuevo grupo, pero aún así, si fuese así, lo que desgraciadamente sucedió venía pasando, no fue la primera vez que se recogía combustible en este municipio”.

Pese a mantenerse el registro de robo de hidrocarburos, reiteró que su administración no va a ceder en la estrategia contra el llamado huachicoleo. “No vamos a dar ni un paso atrás ni vamos a ceder”.