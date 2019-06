Demócratas promueven una ley para despenalizar la prostitución

Un grupo de congresistas estatales en Nueva York (EEUU) introdujo este martes varios proyectos de ley que tienen como objetivo despenalizar la prostitución en el estado, según informó The New York Times.

Los promotores de los proyectos legislativos los definen como el mayor esfuerzo hecho hasta la fecha en Estados Unidos para despenalizar la prostitución.

En Estados Unidos, la prostitución tan solo es legalen algunos condados de Nevada (no en Las Vegas), pero la iniciativa de Nueva York se suma a la que otros legisladores impulsan en estados como Maine, Massachusetts y la ciudad de Washington.

The New York Times, sin embargo, dijo que su “pronta” aprobación “parece improbable” ya que la Legislatura de Nueva York concluye su actual periodo legislativo este miércoles y además el gobernador estatal, Andrew Cuomo, no ha apoyado la iniciativa.



Cuomo, de hecho, dijo este martes que no tiene una opinión formada sobre el asunto ya que no se ha leído los proyectos. “Este va a ser un tema controvertido”, añadió el demócrata.

Diversas organizaciones bajo el paraguas de la coalición Decrim NY han sido pioneras en abogar por la despenalización. Una de sus integrantes, la extrabajadora sexaul Cecilia Gentili, dijo que ha esperado este momento durante 30 años.

Información de AFP