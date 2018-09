Delegada de AMLO destapa a Tatiana Clouthier y Alfonso Romo para el gobierno de NL

La delegada del gobierno federal entrante en Nuevo León, Judith Díaz, lanzó los nombres de la diputada federal Tatiana Clouthier y el coordinador de gabinete del presidente Electo, Alfonso Romo, como posibles contendientes para los comicios locales de 2021.

Luego de renunciar a descartarse como próxima candidata en la entidad, por el poder que tendrá como representante de Andrés Manuel López Obrador, mencionó que ella no trabajará para agenciarse capital político y además consideró que estas dos personas que menciona, cercanísimas a AMLO, podrían tener más posibilidades de ser presentadas como aspirantes.

“No es el tiempo de hablar del 2021. Te pido que revises el entorno político de Nuevo León. Hay más figuras que están más cercanas al presidente a nivel nacional. Tienes a Tatiana (Clouthier), tienes a Poncho (Alfonso Romo). ¿Cómo sabes si no me mandaron aquí a poner alfombras, pavimentar espacios para otros?”, dijo en entrevista.

De igual manera, señaló que está dispuesta a aceptar cualquier candado que le impongan, para evitar que, con el puesto de “vicegobernadora”, como se le ha llamado, a través del manejo de programas y presupuestos sienta la tentación de construirse una plataforma política y electoral.

Es reiterativa, cuando dice que se concentrará en su labor. Pero se niega a comprometerse públicamente a descartarse para participar en una elección futura.

“El asunto no es el candado. ¿Cómo te explico? Entiendo claramente el blindaje que quieren. A mí me gustaría entender, también, a las personas que tienen para ponerlo. ¿Por qué no hablamos de otros temas de transparencia, más profundos?

“Yo estoy dispuesta, y si la pregunta es sí o no, sí. Vamos a darle a lo que diga la sociedad, no una persona o grupo en el poder, los que pelean el poder. Si esa es una acción de transparencia, sí estoy dispuesta a que pongan un candado que diga: no te vas a postular, y no me postulo”, dijo.

Delegada superpoderosa

Con una trayectoria de más de 20 años como panista, Judith Díaz repentinamente se convirtió en seguidora de Andrés Manuel López Obrador, y fue lanzada como candidata a senadora de Morena. Luego de perder la elección, recibió la designación como delegada del gobierno federal entrante en Nuevo León, una decisión que la ubicó, en automático, como candidata natural para las próximas elecciones.

Nacida en 1958, Díaz tuvo una productiva carrera en Acción Nacional. Fue diputada local y federal y senadora de la República. Fue candidata a la alcaldía de Guadalupe y hasta buscó alguna vez la dirigencia nacional de su partido.

Fuente: Proceso