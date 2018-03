Declinaría El Bronco por un independiente

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien busca una candidatura presidencial por la vía independiente, señaló que si al final de su campaña no ve un panorama que lo favorezca, en la recta final podría declinar; aclaró que solo lo haría en favor de otro aspirante independiente. Lo anterior lo publicó el diario Excélsior.

—¿Estarías dispuesto a declinar?

—En el final, si no tenemos las condiciones, creo que sería bueno que pudiéramos ver, en el caso de los independientes; no me uniría a ninguno de los otros candidatos”.

El Bronco recordó que los independientes pactaron no agredirse. “Hemos platicado, y creo que no vale la pena que entre nosotros tengamos que competir, vamos a trabajar de manera conjunta, de manera unida, cada quien con su posibilidad”.

Luego de que el INE les notificó a los independientes que ya pueden registrar su candidatura, Rodríguez Calderón confió en que el INE le dé la luz verde definitiva.

Aunque el Instituto ya dio su visto bueno para que los candidatos se registren, el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, aclaró que ninguno de los tres independientes tiene asegurado su lugar en la boleta, lo que se determinará el 29 de marzo.

El gobernador con licencia de Nuevo León explicó que, de hacerse oficial su candidatura, no buscará en la campaña el voto útil, sino el voto de los ciudadanos indecisos, sobre todo en redes sociales.

—¿No vas por el voto útil?

—Ése quizás al final de la competencia, según como esté. Voy por el que nunca ha votado”.

El Bronco resumió: “Lo que sí tengo presente es que deseo que los partidos políticos sean historia en el país”.