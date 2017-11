Da Senado carpetazo a caso Santiago Nieto

El Senado de la República no objetará la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), e incluso PAN y PRD se sumaron al PRI y PVEM para que la próxima semana se emita la convocatoria para nombrar al nuevo fiscal.

Tres días antes de que venciera el plazo constitucional que tiene esa cámara, la sesión de ayer se cerró sin acuerdo en torno al procedimiento de objeción y los legisladores regresarán a sesionar hasta el próximo martes, luego del puente por la celebración del Día de Muertos.

Cerca de las 16 horas, el presidente de ese órgano legislativo, Ernesto Cordero, canceló trabajos y citó a sesión para el próximo martes 7; aunque pidió a sus pares estar atentos, por si en el transcurso de las próximas horas o días subsecuentes se llega a un acuerdo, el coordinador priísta, Emilio Gamboa Patrón, dejó claro que el asunto está muerto, que ya no hay materia.

Dijo que la oposición sabía que PRI y PVEM no tienen mayoría, pero ellos saben también que yo podía ganar, y creo que a eso le tuvieron respeto. Para que no quedaran dudas, Gamboa Patrón dijo que al cancelarse la sesión de este martes, se mata el tema y ahora hay que ver hacia adelante.

Reveló que logró el aval de PAN y PRD –durante una reunión a la que no acudió el coordinador de PT-Morena, Manuel Bartlett– para convocar el próximo martes a la elección del nuevo titular de la Fepade.

Las fisuras entre panistas, perredistas y morenistas se vieron desde temprano. Los coordinadores Fernando Herrera, Manuel Bartlett y Luis Sánchez salieron separado a explicar que no aceptaron la postura irreductible del PRI de citar a comparecer en comisiones y en privado al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y luego votar en secreto si actuó de forma legal al cesar a Nieto Castillo.

Ante la opinión pública, quedó claro que el PRI es el que impidió que el Senado cumpliera su facultad constitucional de revisar la legalidad de la destitución del titular de Fepade, advirtió Bartlett en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por todos los integrantes de su bancada.

Nosotros queremos que la Cámara resuelva sus compromisos constitucionales, resaltó Miguel Barbosa. Ambos coincidieron en que Nieto Castillo fue presionado y amenazado desde el gobierno federal para que se desistiera de la posibilidad de ser reinstalado.

Se rajó y nos puso en desventaja

Herrera resaltó que después de haber aceptado que Elías Beltrán acudiera a la Comisión de Justicia, PRI y PVEM dieron marcha atrás y sugirieron que se le recibiera en reunión privada en la Junta de Coordinación Política, lo cual se rechazó y su bancada insistirá en que, aun cuando se haya agotado el plazo, se le cite a reunión.

Por separado, el coordinador perredista, Luis Sánchez, rechazó que hubieran claudicado; resaltó que el hecho de que Nieto Castillo se haya rajado, puso en desventaja a la oposición frente a un PRI que insistió en que la votación para definir si Elías Beltrán actuó conforme a derecho fuera cerrada.

Al final, Gamboa Patrón dijo que la oposición mantuvo una postura muy radical y no aceptó las propuestas que él formuló, y tampoco podía darles todo lo que pedían. Afortunadamente, agregó, convino con PAN y PRD lo que más convenía para dar fluidez a lo que viene, que es lo más importante: el nombramiento del fiscal electoral.

Antes, los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle, los llamados rebeldes del PAN, advirtieron que se requería dejar atrás rupturas de quórum y tomas de tribunas, y concentrarse en nombrar al titular de la Fepade y al fiscal anticorrupción.

