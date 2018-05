Cuauhtémoc Blanco se deslinda de foto donde posa con personas armadas

Después de que se viralizó una fotografía en la que se ve el candidato a gobernador por el movimiento Juntos haremos historia, Cuauhtémoc Blanco, junto tres personas armadas, el exfutbolista acusó que probablemente la imagen esté editada.

El candidato de Partido Encuentro Social (PES) aseguró que la gente con la que posó formaban parte del equipo del exintegrante y es secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Roberto Yáñez.

“No sé si la foto está editada, no la recuerdo. Me he tomado 50 mil fotos con muchas personas y no sé si es gente buena o mala, pero no recuerdo a alguien con armas”, dijo en entrevista radiofónica para Radio Fórmula.

El exfutbolista comentó que tiene que estar preparado para enfrentar este tipo de situaciones ahora que es candidato y lo quieren involucrar con el narcotráfico.

La foto se hizo viral después de que el diario Reforma la publicara y en donde hay un hombre que también pertenecía al equipo de Blanco cuando era alcalde de Cuernavaca.

PVEM invita al “Cuauh” a sumarse a su proyecto

La candidata a la gubernatura de Morelos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nadia Luz Lara Chávez, invitó a Blanco a sumarse a su proyecto por su talento deportivo y goleador para que infunda a los niños la cultura del deporte.

“Nuestros niños viven una necesidad de sentirse goleadores, de sentirse competidores. Y más adelante, quieren triunfos, fama, quieren ser como el futbolista favorito de sus jóvenes padres”, dijo Lara Chávez, quien añadió que no espera una respuesta inmediata, pero a partir del 2 de julio tendrán “las puertas abiertas”.

Fuente: SDP Noticias