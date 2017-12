“Creemos en el hambre de servicio, no en el hambre de poder”, dice Meade a AMLO

El precandidato del PRI a la Presidencia de México, José Antonio Meade, aseguró que el proyecto de nación que encabeza cree en las instituciones y en la vocación del servicio público, y no en las profecías ni el hambre de poder, en referencia a su principal adversario por Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador.

En su primer discurso como precandidato oficial tricolor, tras recibir constancia de su registro, Meade Kuribreña alabó el desempeño de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y aseguró que, de la mano de las reformas, el país ha encontrado un rumbo hacia el progreso.

El extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que es tiempo de poner fin a esa creencia de que México necesita un cambio radical cada 6 años y consideró que sólo es necesario concentrarse en temas que no han podido ser revertidos.

“Acabemos de una vez por todas con la idea de que este país se tienen que reinventar cada 6 años. No hay que demolerlo todo, no hay que cambiarlo todo, no hay que importarlo todo. Apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia, por el conocimiento y no por el enfrentamiento, por la preparación y no por la improvisación”, señaló Meade ante la cúpula priista, secretarios del gabinete de gobierno federal y gobernadores, alcaldes y legisladores tricolor.

Sin hacer mención directa de su nombre, Meade Kuribreña se lanzó en contra del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y cuestionó su supuesta idea “mesiánica” para enfrentar los problemas del país y hasta su presunto interés de conciliación con miembros del crimen organizado, como el tabasqueño insinuó ayer durante un acto en Guerrero.

“Creemos en los programas y no en los caprichos. En las instituciones y la ley, y no en las profecías. Las revelaciones no puede sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo. Creemos en el hambre de servicio, no en el hambre de poder. Estamos del lado de las víctimas, no de los victimarios. Tenemos que anteponer la paz al conflicto, el que siembra odio, cosecha soledad”, dijo el aspirante tricolor, cuya precampaña se extenderá hasta el próximo mes de febrero, cuando la Convención Nacional de Delegados del PRI lo designe, formalmente, candidato a la presidencia.

