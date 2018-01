Corral destaca la ignorancia de Meade por defender a Duarte; ahí está todo en los juzgados, dice

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, calificó de “gran ignorancia” las declaraciones del precandidato de Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, tras haberlo señalado de torturar, engañar y de incrementar la violencia en su estado.

“La ignorancia es: el proceso ha sido abierto, es que en Chihuahua se llevan juicios orales y las audiencias son públicas, y está el imputado y está el Fiscal y están los abogados defensores y está el juez y están los medios de comunicación. Pues si los medios de comunicación han estado sacando notas sobre lo que se dice en estos juicios. Entonces es verdaderamente muy lamentable”, dijo Corral durante una entrevista radiofónica.

Corral agregó durante la entrevista que su Gobierno está comprometido con los derechos humanos:

“Esa declaración marca un momento de desesperación. Por eso yo también tengo que salir a atajar esas cosas, de hecho quiero decir (…) que yo no puedo en modo alguno dejar pasar la declaración de Meade y no la puedo dejar pasar no sólo porque me agravia en lo personal, que eso lo podría dar por descontado ya tantas cosas que se dicen de mí, pero se ha hablado de la figura del Gobernador del Estado”, declaró.

El pasado martes el precandidato priista a la Presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, durante una reunión con militantes del tricolor en Querétaro, acusó al Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado de engañar sobre la retención de recursos para esconder el deterioro de su administración.

Además, el aspirante responsabilizó a mandatario chihuahuense del incremento de la violencia en esa entidad fronteriza.

“Vemos hoy en el país las peores expresiones de la política. Vemos hoy en el país un contagio de esta traición, no solamente la mentira y el engaño. Vemos en este país, por primera vez en muchos años a un Gobernador que tortura. Vemos por primera vez en el país a un Gobernador que engaña. Vemos un Gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas inventa y confronta”, dijo ante simpatizantes priistas.

Agregó que desde 1979 en México hay un pacto federal que “descansa en el rigor y la verdad”.

“Se trata de un comité integrado por todos los funcionarios fiscales, quienes revisan, escrupulosamente, que se entreguen las aportaciones a todas las entidades del país y destacó un caso en concreto”, dijo, de acuerdo al comunicado de prensa que difundió la campaña del precandidato.

Según Meade se hizo un esfuerzo “enorme, que permitió que, tan sólo este año, a Chihuahua se le dieran mil millones de pesos por arriba de lo que había presupuestado. De nuevo, desde Querétaro, decimos fuera a quien tortura, fuera a quien engaña, fuera a quien trae de vuelta a su estado inseguridad y violencia”, acusó.

Tras estas declaraciones, Javier Corral afirmó que César Duarte Jáquez obligó al precandidato presidencial del PRI a responderle y llamarlo “mentiroso”, luego de que el panista denunció públicamente al Gobierno federal por retener recursos a la entidad en represalia por una investigación sobre malversación de fondos a campañas priistas.

“Ya salió el verdadero amigo de César Duarte: @JoseAMeadeK. Imagínense de dónde los tiene agarrados el prófugo de la justicia, que ya obligó al precandidato del PRI a responderme. Ahí les dejo estas imágenes, para que vean el nivel del ‘ciudadano Meade’”, escribió Corral en su cuenta oficial de Twiter.

La Fiscalía de Chihuahua realiza una investigación sobre la triangulación de recursos públicos para financiar campañas del PRI en 2016, en la que estaría involucrado el ex Gobernador César Duarte y otros miembros del partido como al ex secretario general adjunto Alejandro Gutiérrez, quien está acusado de desviar 250 millones de pesos.

De acuerdo con Corral Jurado, dicha investigación habría provocado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no le transfiriera unos 780 millones de pesos.

Fuente: Sin Embargo