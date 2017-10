Cordero votará por Zavala en 2018; niega expulsión del PAN

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, reconoció que votará por Margarita Zavala en la contienda presidencial de 2018.

El senador descartó que la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) lo vaya a expulsar de sus filas por anunciar su decisión de votar por la ex Primer Dama, quien presentó la renuncia al partido el viernes de la semana pasada.

“Ricardo Anaya en el Frente no sé a quién encarna, no sé a quién representa. Ciertamente no son los principios y valores del PAN, y quien los encarna es Margarita y yo con toda tranquilidad y consciencia voy a votar por ella”, indicó Cordero.

Como ejemplo de su convicción, citó el apoyo que brindó Ernesto Ruffo a la candidatura independiente de Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, ello pese a que en Nuevo León ya se había designado a un candidato panista.

Cordero también justificó su elección de votar por Zavala debido a que su candidatura representará los principios y valores del PAN frente a lo que pasará con el partido ahora que se ha sumado al Frente Ciudadano por México.

El legislador acusó al dirigente nacional Ricardo Anaya de conducir al PAN como un partido autocráta.

Fuente: SDP Noticias