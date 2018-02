Conteo rápido de elección presidencial podría conocerse hasta la madrugada del 2 de julio

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revoca su intención de abrir urnas y separar los votos de la elección a presidente y gobernadores, medida cuyo objetivo era agilizar la presentación de resultados preliminares la noche de la jornada electoral programada para el próximo 1 de julio.

En sesión extraordinaria, los consejeros electorales reiteraron su respeto a las resoluciones emitidas desde el Tribunal, pero consideraron que la propuesta de abrir las urnas para separar las boletas, que pudieran haber sido depositadas de forma errónea, buscaba cumplir con el derecho a la información y la certeza que la ciudadanía espera en los comicios.

Con la aplicación de la medida, el INE estimaba que minutos antes de la medianoche del lunes 2 de julio el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) contaría con entre un 60 y 70 por ciento de datos computarizados. Pero ahora, con la revocación, se estima que a esa hora sólo se alcanzaría el 12 por ciento de avance en el PREP.

“No hay que olvidar que el 2 de julio abren los mercados y el INE procurará con información oportuna combatir la especulación e incertidumbre. Eso no le conviene al país. El PREP arrojará a las 24 horas resultados de apenas el 12%, no del 70 o 60% que estimábamos para la elección presidencial. Vamos a explorar todas las salidas jurídicas, en una interpretación que beneficie a la ciudadanía, para que no estemos obligados a que el conteo rápido se emita entre las 2 y 5 de la mañana. Un conteo rápido a esa hora no le sirve a la ciudadanía, no le sirve a la paz pública, no le sirve al país”, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdova durante su intervención.

