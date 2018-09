Contempla AMLO reforma fiscal para facilitar contribuciones

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que como prometió durante su campaña, no buscará un incremento a los impuestos, además de que dijo, tampoco se crearán nuevas contribuciones, informó SDP.

Durante su encuentro con integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación en el estado de Nuevo León (Caintra), el tabasqueño refirió que la Ley de Ingresos no será modifica de forma sustancial.

“Es un compromiso de modo que no va a haber una reforma fiscal para recaudar más (…) La ley de ingresos va a ser prácticamente lo mismo, hice el compromiso, voy a cumplir, de que no va a haber aumento de impuestos en términos reales, no va a haber impuestos nuevos”.

Sobre el punto, señaló que durante los primero años de su administración no se hará una propuesta de reforma fiscal, sin embargo dijo que cuando los ciudadanos tengan “confianza en el gobierno” entonces sí se analizará una nueva legislación para poder simplificar la recaudación de contribuciones.

“Vamos a gobernar los primeros años de esta manera y vamos a llevar a cabo una consulta, recoger puntos de vista, para que una vez que el Gobierno esté acreditado, una vez que el ciudadano le tenga plena confianza al Gobierno -porque va a ser un Gobierno honesto donde no habrá corrupción-, entonces sí podamos pensar en una reforma fiscal, que desde mi punto de vista tendría como elemento básico la simplificación. El confiar en el ciudadano, confiar al contribuyente, no verlo como como un delincuente en potencia, sino como un ciudadano responsable”.

De la misma forma, apuntó que para incentivar el pago de impuestos, no se requiere “un aparato”, sino “un mecanismo de evaluación, una especie de ‘sorteo’ para hacer una indagatoria y entonces saber a quién se le revisará su declaración de impuestos”.

“Ya no hablar de impuestos, hablar de contribución y que todos cumplamos con nuestra responsabilidades. ¿A qué grado quiero plantear esto en su momento? que cada ciudadano mexicano tengamos que hacer una manifestación anual. Y decir: ‘en uso de mis facultades, bajo protesta de decir verdad, doy a conocer que tuve ingresos por una determinada cantidad y de acuerdo con una fórmula sencilla me corresponde contribuir con tanto”.

De la misma forma, garantizó que se aplicará la ley a quienes mientan en su declaración, pero sin que se generalice el estado para todos los ciudadanos.