Consejos para afrontar una emergencia financiera

En diversas ocasiones, especialistas han reiterado la importancia de que todos contemos con un ahorro para emergencias o un producto financiero, como un seguro, que proteja nuestro patrimonio ante situaciones de riesgo. Ante lo acontecido la semana pasada en diferentes estados de la República Mexicana, es importante que conozca esta información en beneficio de sus finanzas.

En su momento, Cristina Cervantes, representante de Finx, firma mexicana especializada en la intermediación de productos de inversión reconoció que el miedo, la desesperación y la angustia generan un sentido de emergencia, derivado de éste se pueden llegar a tomar decisiones que no poseen un análisis adecuado.

Durante este lapso, las personas somos más susceptibles a hacer “malos tratos” con instituciones, ya que la premura de la situación hace que no se le dedique el tiempo necesario para entender las características de los productos financieros que se van a contratar, incluso, refirió, se puede arriesgar el patrimonio mediante empeños.

“La recomendación es que, aun en el momento de más angustia, se tome dos minutos para pensar en las opciones que tiene y decidirse por la mejor. De este modo evitará cargar con una mala decisión por mucho más tiempo de lo que dura su emergencia inicial”, comentó.

Para los expertos, a pesar de lo complicado de la situación, también es primordial realizar un presupuesto, ya que de no contar con uno, posiblemente pueda llegar a perder el control y la magnitud de sus deudas e ingresos.

“Si no tienen un presupuesto, las personas no tienen claridad de cómo se están generado sus gastos, tal vez es un excelente momento para realizar uno, reducir los gasto hormiga o que no sean necesarios en este momento para no caer en un problema de sobreendeudamiento”, comentó Kathy Quintero, representante de Resuelve tu Deuda.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros indicó que el pago de sus deudas no debe ser mayor a 30% de sus ingresos netos, ya que de lo contrario podría caer en una situación de insolvencia.

Seguros y deudas con bancos

Por otro lado, la vocera de la reparadora indicó que las viviendas que resultaron con afectaciones tras el terremoto, podrían contar con un seguro de daños, aunque sus propietarios no lo hayan contratado directamente con una aseguradora, ya que los créditos hipotecarios vigentes cuentan con una póliza que hace válida la cobertura de daños ante un siniestro de esta magnitud.

“Otra opción es el programa de aseguramiento de las viviendas adquiridas con créditos hipotecarios otorgados por el Infonavit, es válido en todos los casos cuya deuda no haya sido completamente liquidada a la fecha del siniestro y se encuentren al corriente en sus pagos”, indicó.

Asimismo, enfatizó que contar con un respaldo que le permita restablecerse ante una eventualidad es parte importante en el resguardo del bienestar personal, por lo que incluir un seguro de casa dentro de sus finanzas personales le dará la tranquilidad de que su vivienda estará protegida.

La Asociación de Bancos de México informó que la banca pondrá en operación programas de apoyo, diferimiento de pagos y periodos de gracia en beneficio de sus clientes en productos bancarios como créditos hipotecarios, automotrices, personales de nómina, tarjeta de crédito y microcrédito, dirigidos a aquellas personas que hayan resultado afectadas.

“De igual forma, establecerá diferimientos para los créditos comerciales dirigidos a personas morales o personas físicas con actividad empresarial en sus diferentes modalidades, con énfasis en los créditos a pymes. Cada una de las instituciones participantes ofrecerá diferentes programas de apoyo de acuerdo con las características particulares de los créditos que cada banco tiene en las entidades afectadas”, refirió.

Ciudadanos al rescate

Durante el sismo, muchas familias perdieron su patrimonio más importante, su vivienda, ante esto ciudadanos preocupados por el tema crearon la plataforma Micasaestucasamexico.com.

En esta página web, las personas que necesiten un hogar temporal pueden contactarse con aquellas que lo ofrecen. Tanto huésped como anfitrión deben darse de alta en la página especificando cuántas personas son o pueden recibir, el tiempo, el tipo de casa y los servicios que se ofrecen. Los que brindan alojamiento lo hacen de manera gratuita.

“El sitio web Mi Casa es tu Casa, sus diseñadores, creadores y administradores no se hacen responsables por cualquier tipo de controversia, presente o futura, que pudiera ocurrir derivado del acuerdo que hagan las partes que se contactaron a través de este sitio. micasaestucasamexico.com es solamente un facilitador de contactos entre gente que ofrece ayuda y gente que la necesita. No somos un servicio profesional ni tenemos ninguna ganancia. Por ello, no tenemos la capacidad de ofrecer garantías de seguridad a huéspedes o anfitriones”, se lee en su página de Internet. Por lo mismo tómelo con reserva.

Fuente: El Economista