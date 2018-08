Consejera presidenta del INEE desea lo mejor a Elba Esther Gordillo

La consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González, le deseó lo mejor a la maestra Elba Esther Gordillo, quien en la víspera fue absuelta de las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La presidenta del organismo autónomo se negó a hacer comentarios sobre la absolución de las acusaciones en contra de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y las posibles reacciones políticas de la maestra.

“Sobre la maestra, no tengo bolita mágica y no me gusta especular, no puedo especular, simplemente desearle lo mejor a la maestra”, comentó.

Bracho González ofreció una conferencia luego de inaugurar el Seminario XV Años del Panorama Educativo en México, en donde calificó como razonable la liberación de Gordillo Morales, si es que no se encontraron elementos, dijo, para las acusaciones.

“Sus razones habrán encontrado, si no encontraron fundamento a la acusación, pues es algo razonable que se elimine la acusación y se deje en libertas, no tengo más opinión sobre ello”, dijo la consejera presidenta del INEE.

Sobre la propuesta de nombramiento para que el consejero del organismo autónomo, Gilberto Guevara Niebla, se incorpore a la próxima administración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Bracho González, dijo que la relación entre ambas instituciones se mantendrá.

“La relación institucional del INEE con la secretaría no se modifica por las personas, es una relación institucional que hemos buscado fortalecer, en ese sentido continuaremos reforzando la relación institucional y la fortaleza que nos da el marco legal para realizar el trabajo”, dijo.

Agregó que el consejo del INEE ha tenido reuniones de información sobre sus actividades con Esteban Moctezuma Barragán, próximo titular de la SEP, y su equipo de trabajo.

Bracho González descartó que se modifique o aplace el proceso de evaluación docente programado para noviembre, como lo ha solicitado el SNTE.