Conmueve mensaje de niña tras abandonar perrita

El pasado 31 de agosto dejaron una perrita afuera de la casa de la animalista Naly Ramírez en la ciudad de Tijuana.

La cachorra estaba adentro de una caja de zapatos, en donde había 8 pesos y también una hoja de cuaderno con un recado con múltiples faltas de ortografía.

Ahí se leía: “Ola me llamo jazmin ella es cristalita te la tube que dejar en tu puerta porque me dijeron que tu cuidabas animales que no tienen casa i ella ya no va a tener casa porque mis papas ya no la quieren porque no es oliginar…

El escrito, continuaba: “mi papá la iva a tirar i mejor te la dejo para que no pase drio y tenca comida yo no pude cuidarla solo tengo 7 años i no me dan mucho recreo para su comida ciudala mucho por favor te dejo 8 pesos dile que la quiero”.

La ambientalista aceptó cuidar a “Cristalita”; y el caso fue divulgado en las redes sociales generando múltiples muestras de simpatía hacia la pequeña Jazmín.

Fuente: El Cinco