Confirma Tribunal candidaturas de ‘Napo’ y Mancera al Senado

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las candidaturas de Napoleón Gómez Urrutia y Miguel Ángel Mancera como senadores plurinominales, el primero por Morena y el segundo por el Partido Acción Nacional.

Lo anterior, por mayoría de votos, al adoptar una interpretación pro persona, en el caso de Miguel Ángel Mancera, y por considerar que Napoleón Gómez Urrutia sí cumple con los requisitos.

Del caso Mancera, los magistrados explicaron que la Constitución prohíbe que los gobernadores o el jefe de Gobierno puedan ser electos durante su periodo en la misma entidad en la que gobernaron en el caso de cargos de mayoría relativa.

Sin embargo, los magistrados consideraron que esto no aplica para las candidaturas de representación proporcional, pues la elección no es en una entidad sino en una circunscripción a nivel nacional.

La sentencia explica que, al revisar el artículo 55 constitucional “se advierte que no se trata de una prohibición genérica, sino se encuentra un elemento delimitativo; es decir, está prevista para la elección que corresponde al ámbito territorial en el que desempeña la función de la gubernatura o la Jefatura de Gobierno, lo cual no se puede considerar como una prohibición para contender en todo el territorio nacional, como acontece en las elecciones de representación proporcional.”

No coincidieron con esto los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto, quienes advirtieron que puede sentar un precedente para que gobernadores de entidades accedan al fuero por la vía de una senaduría plurinominal.

En el caso de Napito, la sentencia explica que “el motivo de agravio se propone infundado, porque conforme a lo previsto en la Constitución, así como en la Ley de Nacionalidad, los mexicanos que aspiren a un cargo reservado a mexicanos por nacimiento y cuenten con doble nacionalidad deben solicitar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el certificado de nacionalidad mexicana, para tener por cumplido el requisito.

Gómez Urrutia desahogó el procedimiento previsto en la Ley de Nacionalidad y presentó el certificado de referencia.

Esto implica que renunció a su nacionalidad canadiense, explicaron los magistrados.

En contra votaron los magistrados José Luis Vargas y Alfredo Fuentes Barrera.

Como corolario de la discusión, que duró poco más de tres horas, la magistrada presidente, Janine Otálora, precisó que “en ambos casos, que esta Sala Superior no está analizando y en el proyecto no se plantea dicho concepto, las cualidades de ninguno de estos candidatos ni se realizó una evaluación curricular de sus capacidades y aptitudes para ocupar una senaduría. No nos compete dicha valoración”.

Confirmación

En el caso de Mancera, el Tribunal determinó que el impedimento constitucional no es una prohibición genérica, por lo que el exjefe de Gobierno de la CDMX puede competir por un cargo por la vía plurinominal y no se aplica la restricción de contender por la entidad que ha gobernado.

Se considera que hacen campaña en todo el país porque es una circunscripción.

En el caso de Gómez Urrutia, el TEPJF señala que el líder minero acreditó ser originario de una entidad federativa (Nuevo León), estar inscrito en el Padrón Electoral y contar con Credencial de Elector (aunque ésta fue expedida en el extranjero).

Dijo que el certificado de nacionalidad mexicana fue expedido, válidamente, por Relaciones Exteriores.

Congreso exhorta a la JFCyA

La Comisión Permanente del Congreso exhortó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que, apegado a derecho, realice el procedimiento de ejecución del laudo dictado en favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, para dar seguimiento a las demandas interpuestas por los agremiados contra la dirigencia del sindicato, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, para la entrega del dinero que Grupo México les asignó.

