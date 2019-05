“Confío en que EU rectificará su postura”: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que Estados Unidos rectificará su postura, pues aseguró que el gobierno de México “no merece un trato como el que se le quiere aplicar”.

Luego de que ayer, el presidente de ese país, Donald Trump, anunciara un impuesto de 5% a las importaciones mexicanas en represalia por no frenar la llegada de migrantes a su país.

Reiteró que no va a caer en ninguna provocación “vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, del presidente Donald Trump”.

En conferencia de prensa matutina, llamó nuevamente al diálogo y recordó que “existen relaciones de amistad con el pueblo de EU, también relaciones económicas, culturales. Tenemos más de tres mil kilómetros de frontera, viven, trabajan más de 24 millones de mexicanos, por eso estamos obligados a actuar con prudencia”.

Informó que giró instrucciones para que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, permanezca en Washington, en la embajada de México en EU, y que busque con funcionarios de ese país para llegar a un acuerdo respecto a los aranceles que se exportan a EU.

“No vamos a responder de forma desesperada, vamos a hacer política, mucha diplomacia y vamos a actuar con responsabilidad”.

Pidió a los mexicanos que tengan confianza, “vamos a superar esta actitud del gobierno de Estados Unidos”.

Señaló que se trabajará en ayudar a que inmigrantes ilegales no ingresen a Estados Unidos, pero descartó que se realice autoritarismo o alguna violación a los derechos humanos.

#”Le pido a los mexicanos que esperemos, les vamos a informar, hemos recibido llamadas de mexicanos de todos los sectores, hay una solidaridad del pueblo de México a nuestro gobierno. Vamos a esperar el informe de Ebrard”.

Afirmó que el gobierno de México cumple con su responsabilidad en política migratoria, sin violar los derechos humanos, sin dejar de atender el problema de fondo, con justicia e igualdad.

“No nos hemos quedado con los brazos cruzados, no hemos desatendido este asunto penoso, porque eso no debería suceder si existiera justicia en el mundo, si no existiera tanta pobreza y desigualdad; se está atendiendo el tema de los flujos migratorios, insistimos en atender el problema de fondo”, expresó.