Conago sabía de cuenta concentradora de Javier Duarte

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) tenía conocimiento de que Javier Duarte, durante su administración en Veracruz, administraba el presupuesto del estado bajo el riesgo de desvío de recursos, informó Excélsior.

En entrevista desde el Senado de la República, el presidente del organismo y gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dijo que, incluso a él, despachos contables le ofrecieron concentrar los recursos públicos en una sola cuenta, como operaba Duarte.

“Como gobernadores nos enteramos nosotros de las cosas y nos dimos cuenta que él (Duarte) tenía una cuenta concentradora donde metía todo el dinero de los presupuestos de participaciones y de ahí hacía una distribución.

“Y cuando eso alguien me lo propuso yo dije: ‘eso es imposible, es ilegal, eso se llama actos de desvío de fondos’, porque los fondos deben llevarse por cada chequera, por cada rubro y así se hace el seguimiento, cosa que hemos hecho nosotros”, aseveró.

Graco apuntó que no le correspondía a la Conago denunciar ante las autoridades esta acción, pues no es un ente fiscalizador; empero, recordó, él lo denunció públicamente.

Señaló que “es lamentable ver que un joven político, como Duarte, Borge y otros hayan dilapidado la oportunidad de servir a su estado, enriqueciéndose” con las arcas públicas, saqueándolas.

“Eso nos afecta a nosotros, porque entonces desprestigia a los gobernadores y nos golpea, claro que nos golpea a todos”, agregó.

Por otra parte, el gobernador de Morelos negó utilizar algún recurso para que el asesino del empresario Juan Manuel García Bejarano implicara al alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco.

“Yo no uso ningún instrumento legal en contra de nadie en mi vida. La declaración del homicida del empresario de la Feria de Cuernavaca la hizo ante el juez, no ante un ministerio público de la fiscalía, la hizo en sesión privada ante un juez. Yo no estoy inventando nada, ni el señor bajo tortura declaró por consigna lo que declaró”, dijo.