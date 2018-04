Con interpretación de ‘broncopropuesta’ gana debate, concluyen en redes

Alexis Martínez ganó indudablemente el Primer Debate a la Presidencia organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). No. No era ninguno de los 5 candidatos en el panel. Tampoco algún independiente que no alcanzó los requisitos marcados por la autoridad electoral. Martinez es una de las dos personas que tradujeron el intercambio de ideas a Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Y es que a pesar de los ataques, incongruencias y propuestas, su profesionalismo es lo que usuarios de redes destacan. Especialmente la traducción que hizo del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, quien propuso cortar las manos a quienes roben dinero público.

Alexis Martínez es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se especializó en la LSM. Varios de sus compañeros de generación se dijeron orgullosos de su desempeñó y de haber compartido clases con él.

Fuente: SDP NOticias