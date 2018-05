Como Nestora, yo también fui perseguido hace 20 años: AMLO

candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, recordó que como a la ex líder de la, él también fuepor

Luego de un mitin ante unas dos mil personas en este municipio poblano, el abanderado de la coalición Morena-Encuentro Social-PT sostuvo quesiempre a los luchadores sociales se les persigue con denuncias fabricadas.

“Miren, yo he sido denunciado, hace 20 años aproximadamente me denunciaron en Tabasco, creo que por 11 delitos, me metieron todo el código penal, con orden de aprehensión, siempre a los luchadores sociales se les persigue, se les fabrican denuncias, a los maestros, a los dirigentes magisteriales se les ha acusado de lavar dinero”, acusó.

Calificó como algo penoso la “maniobra política” en contra de la candidata de Morena al Senado, Nestora Salgado, luego de que se le reabrió un proceso judicial en Guerrero.

“Es una maniobra política, electoral, es realmente penoso que estén queriendo descalificar a Nestora y otros dirigentes, con denuncias que hace un régimen autoritario.

“Quién hace eso, un régimen autoritario, un régimen corrupto, qué autoridad moral pueden tener estos señores si se han dedicado a violar la Constitución y a violar la ley”, cuestionó.

Fuente: Vanguardia