Clouthier aplaude propuesta de Coparmex sobre Fiscalía General; ataja en caso Bartlett: “es mi opinión y punto”

Tatiana Clouthier, quien será la próxima responsable de Democracia Participativa en la Secretaría de Gobernación (Segob), recibió con beneplácito la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sobre la iniciativa de reforma a la Fiscalía General de la República.

En entrevista junto con los tres futuros integrantes de la Segob (Olga Sánchez Cordero, Zoé Robledo y Alejandro Encinas), Clouthier aseguró que la iniciativa de reforma que presentó el organismo patronal está mañana forma parte de la participación y de la sociedad civil.

“¡Qué padre que la sociedad civil esté participando!, le esté dando cuerpo a la propia ley a tener iniciativas para participar y que muy pronto habremos de tener”, celebró luego de salir de una reunión con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

La que fuera coordinadora de campaña del tabasqueño, dijo que una vez que la Coparmex presente la iniciativa de ley #Reforma102, con las 117 mil firmas requeridas, tocará al Legislativo analizar la propuesta.

“Hay que darle a cada quien el cauce que le corresponde”, ofreció.

Por la mañana, según detalló Clouthier, se reunieron Olga Sánchez, Zoé Robledo y Alejandro Encinas justamente para discutir la situación tras la presentación de la propuesta del organismo empresarial.

El factor Bartlett

Tatiana Clouthier también fue cuestionada sobre las posibles rispideces entre López Obrador y ella, luego de que ésta puso en tela de juicio el nombramiento de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luego aseguró que no hay tal tema y que no hubo necesidad de limar asperezas, ya que no pasó nada entre ellos. “Nada más son opiniones y punto”, atajó.

En tanto, Olga Sánchez Cordero, quien se hará cargo de la Secretaría de Gobernación, pidió que López Obrador y Peña Nieto se pongan de acuerdo para designar al próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deberá ser reemplazado.

Fuente: Proceso