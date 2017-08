Caos rodea reelección; arrancará en 27 estados

De las 30 entidades del país que tendrán elecciones locales en 2018, 27 inaugurarán la reelección de diputados y ayuntamientos o sólo ayuntamientos, lo que los expertos vislumbran como “27 problemas” que afrontará el país, debido a la falta de reglamentación, las contradicciones con el sistema electoral vigente, la obligación de cumplir con la paridad de género… y que México es el único país del mundo en el que cualquier funcionario que quiera reelegirse tiene que separarse del cargo y, en los casos en que no lo tengan que hacer, no podrán hacer campaña en días y horarios hábiles.

Si bien las complicaciones no necesariamente empañarán la elección federal, sí podrían “ponerle una rayita más al tigre” y el “pagano sería el INE”, comentó María Marván, investigadora de la UNAM, debido a que el Instituto tendrá que fiscalizar las campañas, resolver quejas y administrar tiempos de radio y televisión, con la complicación de que algunos candidatos serán servidores públicos (en Guanajuato y Morelos).

Sin el artículo 134 de la Constitución regulado ni reglamentos locales sobre lo que pueden hacer o no los funcionarios públicos, “lo que a mí más me preocupa es que eso afecta la certeza dentro del proceso electoral, porque quien hoy en día ocupa un cargo de elección popular, y está buscando reelegirse, no sabe qué va a pasar con la reelección, no sabe cómo tiene que preparar su campaña o cómo tiene que preparar su proceso interno en el partido. No están claras las reglas del juego en el tema de la reelección”, consideró Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral.

Desde 2014, año en el que la Reforma Política-Electoral reestableció la reelección legislativa y de ayuntamientos, luego de 81 años de permanecer prohibida, las 32 entidades del país modificaron sus Constituciones, pero en 2018 sólo podrán reelegirse legisladores, alcaldes, síndicos y regidores que fueron electos en 2015, 2016 y 2017, en 27 entidades.

“Ojalá fuera un problema, vamos a tener 27 problemas. Cada estado tiene cuestiones distintas, algunos no se han dado cuenta de que van a tener reelección, no hay reglas claras, y es importante decir que en ningún país en el que hay reelección se pide al que se va a presentar que renuncie”, dijo en entrevista María Marván, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidenta del IFE.

La Ciudad de México, Puebla y Sonora permitirán la reelección a los legisladores y otros cargos que se elijan en 2018, mientras que en Coahuila se registra el “absurdo,” a decir de Marván Laborde, de que, en 2018, podrán reelegirse los diputados que fueron electos el 4 de junio de 2017.

Estos legisladores asumirán su cargo en diciembre próximo, trabajarán dos meses y luego tendrán que pedir licencia, si quieren reelegirse en julio de 2018.

Cumplir con la paridad de género será otra obligación, explica Marván, el asunto es que se les dará a las mujeres candidaturas en donde el partido “no está en el poder, por necesidad de combinación de las reglas, no hay de otra”, por lo que se podría reeditar la discusión sobre candidaturas a mujeres en municipios o distritos en los que se perdió.

Mientras Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas sólo permitirán una reelección, es decir seis años en el mismo cargo para diputados y ayuntamientos, Morelos permitirá a sus diputados nueve años como máximo en el cargo, y Campeche, Chiapas, Coahuila, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, tendrán legisladores que podrán durar 12 años en el mismo cargo.

En todos los casos, los integrantes de los ayuntamientos sólo podrán reelegirse un periodo, es decir, permanecer en el cargo seis años.

En adición, en las legislaciones locales quedó lo estipulado en la Constitución, en cuanto al candado para que los funcionarios que quieran reelegirse se mantengan en el mismo partido o uno de los partidos de la coalición que los postuló. Lo anterior para evitar a los tránsfuga.

“La llave de la reelección la tienen los partidos políticos, ellos pueden decir quién se puede reelegir y quién no. En esos momentos, los partidos pueden decir qué pueden hacer los servidores públicos para continuar en el cargo y después vendrá si van a continuar en ese cargo,” explicó Arturo Espinosa.

Agregó que, en primer lugar, los partidos tendrán que ajustar sus lineamientos internos para definir sus procesos para la reelección. “Hasta ahorita no he visto ningún partido político que haya hecho un ajuste”, indicó.

Ante los factores no claros que van a presentarse durante este primer ejercicio de reelección, a decir del analista electoral, a lo que tenemos que aspirar es a “que haya una civilidad democrática, que el comportamiento de los actores políticos sea a la altura de la democracia a la que estamos aspirando y ése es uno de los puntos de la reelección, si este comportamiento del candidato —que al mismo tiempo es legislador o es munícipe— no está a la altura, reelegirlo es una decisión del entorno”.

Reestructura

La Reforma Política-Electoral, promulgada en 2014, modificó la Constitución para establecer la reelección de senadores, diputados federales y locales, así como alcaldes, regidores y síndicos.

El artículo 59 de la Carta Magna indica que los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos.

El artículo 116 constitucional dice que las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados locales hasta por cuatro periodos consecutivos.

El artículo 115 señala que las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.

En todos los casos, la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que haya postulado al funcionario, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Nota: Excélsior