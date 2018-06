Cannabis medicinal es sólo paliativo: expertos

Considerado uno de los pioneros en el mundo de la investigación en torno a la medicina cannábica, el químico israelí Lumir Hanus señaló que la mariguana es una medicina maravillosa que está ayudando al tratamiento de múltiples padecimientos, pero no es una panacea porque no puede abordar todas las enfermedades ni puede recetarse de igual forma a todos los pacientes.

No les sirve a todos

“La cannabis es una medicina maravillosa, pero no es la panacea, ya que es muy importante saber que no puedes tratar a todos los pacientes con cannabis, pues lo que le funciona a un paciente no es benéfico para otro.

“Además, la mejoría depende, en gran medida, del balance mental de cada persona, porque la mayoría de las enfermedades están en la mente y, por difícil que sea, si queremos estar sanos debemos pensar que estamos sanos”, detalló.

Al presentar una conferencia magistral en CannabiSalud, Segundo Simposio de Cannabis Medicinal para profesionales de la Salud, Lumir Hanus indicó que actualmente, a nivel mundial, la mariguana medicinal sólo se utiliza para tratar enfermedades y no tanto para curarlas.

Añadió que está comprobado científicamente que el hecho de utilizar esta planta para aminorar los síntomas de un padecimiento no representa ningún peligro para la salud mental de quien la consuma.

No obstante, el investigador israelí explicó que existen estudios que demuestran que la cannabis puede afectar el crecimiento de la materia gris, situación por la cual, la edad ideal para consumirla es a partir de los 25 años, debido a que en esta etapa de la vida es cuando ya se desarrolló por completo dicho tejido cerebral.

Por lo anterior, indicó que los médicos y padres que deciden suministrar a sus hijos enfermos la mariguana con fines medicinales enfrentan este dilema, sopesando riesgos y beneficios.

“El cannabis se utiliza en todo el mundo de manera paliativa, no tanto de manera curativa, así que, el éxito depende del grado de enfermedad de cada paciente.

“No hay ningún tipo de peligro para la salud mental del paciente. En el caso de niños y adolescentes hay investigaciones que señalan que su consumo les puede dañar el cerebro, porque todavía no está completamente desarrollada la materia gris, por lo que si alguien quiere probar el cannabis, la edad ideal es a partir de los 25 años”, detalló.

Al compartir la experiencia de Israel, donde el uso medicinal de la mariguana está en auge, el químico Lumir Hanus explicó que actualmente se ha logrado entre 80 y 90 por ciento de éxito en los casos donde se ha utilizado la cannabis medicinal, como por ejemplo, para tratar la epilepsia, esclerosis múltiple, Alzheimer, diabetes, dolor crónico y ciertos tipos de cáncer.

