Candidatos a dirigir el PRI deben ser designados por la base: Juárez Cisneros

Con un proyecto de tres vías (incluida la reflexión por la debacle del primero de julio), el PRI alista el proceso para elegir a su dirigencia. El mecanismo podría ser consulta a la militancia o un método más abierto, informó René Juárez Cisneros, presidente nacional de este partido.

“Sí creo que el próximo proceso, para la siguiente dirigencia, tendrá que ser democrático, abierto… En el caso de los candidatos, mi opinión personal es que deben ser designados por la base, por la militancia”, dijo en entrevista al término de una reunión de evaluación de dirigentes en la cual se acordó integrar una comisión nacional de consulta y reflexión.

En este periodo de análisis, una pregunta constante entre los líderes del PRI es ¿en qué momento perdimos el rumbo? Asistentes al encuentro comentaron que ante la interrogante, la respuesta fue la misma, con distintos matices. Perdimos el rumbo cuando dejamos a un lado nuestros valores, especialmente la democracia y la justicia social.

A casi dos semanas de la peor caída del tricolor, la cúpula trata de acomodar las piezas con base en las cuales serán partido minoritario, así como la forma en que procesarán los cambios internos.

Democracia desde abajo, respeto a la militancia, resumió Juárez Cisneros, quien sugiere a sus compañeros que en este periodo deberán trabajar con mística partidista. El PRI es una institución con futuro, destacó.

–¿Van a poner candados de nuevo, los cuales quitaron el año pasado para postular a personas que no son afiliados a este partido?

–Eso habrá que reflexionarlo; no es tanto que un ciudadano no pueda ser candidato. (Lo importante) es la forma en que se designa. Si un candidato no militante se somete a la base, al escrutinio de la militancia, y le gana a todos, ¡pues ese tiene que ser el abanderado!

–¿Cómo harán en 2019, con un porcentaje mínimo de prerrogativas?

–Nos vamos a acomodar, nos vamos a ajustar a la nueva realidad, no tenemos de otra.

Selección interna

Apenas concluya el proceso electoral (con la calificación de la votación de presidente de la República) serán emitidas las convocatorias para entrar en un periodo de selección interna y nombrar a quien concluya el periodo 2015-agosto de 2019, para el cual fue designado Manlio Fabio Beltrones.

Tras la renuncia del sonorense, en 2016, se designó, como dirigente, a Enrique Ochoa, quien a su vez dejó el cargo en mayo pasado, a mitad de campaña proselitista, y se nombró a Juárez Cisneros como presidente provisional.

De ahí que en las próximas semanas o meses (según ocurra la calificación de la elección) los priístas designarán a su presidente sustituto, para concluir el citado cuatrienio.

Al preguntarle a Juárez Cisneros si está interesado en continuar en la presidencia, dijo que se trata de una decisión personal que tomará en su momento; su eventual continuidad será tomada por el Consejo Político Nacional.

En la reunión participaron dirigentes de los comités estatales, así como los delegados priístas de cada entidad federativa, quienes por estos días están a cargo de la defensa jurídica de distintos comicios locales.

Fuente: Excélsior