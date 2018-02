Canadá y EU insistirán en tema salarial dentro del TLCAN

El expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rodrigo Alpízar, alertó este fin de semana que Canadá y Estados Unidos seguirán presionando a México para que eleve sus salarios dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América delNorte (TLCAN).

En entrevista con el diario El Economista, el líder industrial aseguró que “si bien dicen que no se va a tocar el tema, hace dos semanas se platicó con un representante de Canadá y no pudo confirmar si estará fuera de negociación. Así que no está descartado y en cualquier punto puede servir de distracción o para presionar”.

Para Alpízar, homologar los salarios en la región sería “un tema de doble moral”, pues Canadá y Estados Unidos han obtenido grandes beneficios de la política salarial mexicana. En todo caso, México ya ha dado pasos importantes para revertir la situación, y el año pasado aprobó un incremento especialidad de 10 por ciento al salario mínimo, subrayó.

Finalmente, destacó que “las nuevas tendencias en la automatización, el internet de las cosas son una gran noticia que nos lleva a ver cómo elevar la producción. Está también la enorme revolución tecnológica, muchos de los sectores ya podemos ubicar a cuánto va a llegar el sector de manufactura”.

Fuente: SDP NOTICIAS