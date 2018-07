Buscará PES en tribunales salvar su registro

El Partido Encuentro Social (PES) agotará hasta la última instancia legal y buscará ir a tribunales para salvar su registro, sostuvo el presidente de esta fuerza política, Hugo Eric Flores, quien recalcó que, con o sin registro, los legisladores que ya ganaron un espacio en la Cámara de Diputados y de Senadores, se mantendrán en alianza con Morena y el Partido del Trabajo.

El lider del PES acudió este lunes de nueva cuenta a la Casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, para informarle del seguimiento sobre la contienda.

De acuerdo con el cómputo distrital de las elecciones para Presidente, Diputados federales y Senadores, el PES no salvará el registro ya que no logró obtener el 3 por ciento de la votación en alguna de las tres elecciones, sin embargo, Flores insistió en que podrán mantenerse como fuerza política si se abren los paquetes electorales en los que no se reporta ni un solo voto para ellos, ya que asegura que ahí podrán rescatar sufragios que no fueron contados.

“Si nos van a dar (los números), lo qué pasa es que el INE no quiere abrir las casillas que están en ceros, pero no vamos a tener ningún problema si se recuentan bien los votos, van a aparecer votos para él PES y algunos compartidos”, señaló, además de indicar que “desafortunadamente” se irá el caso a tribunales ya que presentarán impugnaciones el próximo jueves.

Con ello, aseguró, podrán llegar hasta el por ciento de la votación.

En caso de no obtener él registro, reconoció que “analizarán escenarios” pero sostuvo que mantendrán la coalición política en el Congreso independientemente del fallo de las autoridades electorales.

Fuente: La jornada