Brasil arremete contra PGR: no ha cumplido con las reglas de cooperación en caso Odebrecht

La Procuraduría General de la República (PGR) de México no ha firmado los “términos de compromiso” ni ha respetado las reglas de cooperación internacional necesarias para que su homóloga de Brasil le comparta información sobre el caso Odebrecht.

Así lo explicó en exclusiva a apro, Kamilla Dourado, encargada de la comunicación de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil.

Con estas declaraciones, la funcionaria desmintió al subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR mexicana, Felipe Muñoz Vázquez, quien el pasado 3 de octubre aseguró a la prensa:

“Brasil no nos ha proporcionado información. Tenemos avanzada la carpeta de investigación porque contamos con declaración de distintas personas, pero Brasil dice y dice y no hemos visto claro. Mucha de la información no la hemos recibido. Esperemos que pronto terminen de darnos la información que hemos solicitado”.