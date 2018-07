Beltrones busca nuevo amparo por desvío en caso Chihuahua

El ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, interpuso un nuevo juicio de amparo en contra de una eventual orden de aprehensión solicitada por las autoridades de Chihuahua derivado de la investigación que se realiza por el desvío de recursos registrado durante la administración de César Duarte hacia el partido para las campañas del 2016, según refieren el medio nacional MVS Noticias.

La jueza María Dolores Núñez Solorio del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal aún no ha admitido la demanda del ex gobernador de Sonora, a quien le dio un plazo de cinco días para que especifique el acto que reclama, pues como promovente no precisó que acto le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables, entre los que se encuentra jueces de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el estado de Chihuahua.

“Lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en el presente juicio, proveer sobre lo que en derecho corresponda sobre la demanda de amparo, que trae como consecuencia que se resuelva realmente la litis planteada y, en su caso, otorgar a las demás partes en el juicio los elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados relativos a la impartición de justicia pronta y expedita”, precisó la jueza.

Anteriormente el ex dirigente tricolor interpuso también un recurso para conocer si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua estaba investigándolo dentro de la carpeta sobre los desvíos del ex mandatario estatal y ha tramitado más amparos para acceder a la carpeta de investigación, sin embargo se ha negado la petición.