Becarán con 330 pesos a todos los alumnos de la CDMX hasta cumplir 15 años

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer “Mi Beca para Empezar” mediante la cual se entregarán 330 pesos a todos los niños de seis a 15 años, que estudien en las primarias y secundarias públicas.

Y anunció que, mediante esta beca, ya no sólo se le darán 330 pesos a los niños que obtienen 9 ó 10 de promedio y forman parte del programa “Niños Talento” sino que el apoyo será universal, para todos los niños independientemente del promedio que obtengan.

Así lo dijo en el parque Tezozómoc durante el evento “La Educación es el corazón de la política social”.

Nos dimos cuenta que el programa Niñas y Niños Talento, donde sólo se les da 330 pesos mensuales -a los de 9 ó 10 de promedio- ha generado una división en las escuelas: muchas veces un niño se sacó 7 no porque quisiera sino porque tiene muchos problemas en casa… nos parece que no es correcto que los niños que tienen 7 u 8 no reciban este apoyo, y para nosotros la educación es un derecho”, dijo la jefa de gobierno, quien estuvo acompañada de la secretaria de Educación, Rosaura Ruiz y el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas,

En entrevista a Sheinbaum se le preguntó si seguirán adelante las clases de diversas disciplinas artísticas y científicas que reciben los más de 100 mil niños que actualmente están inscritos en el programa Niñas y Niños Talento, a lo que respondió “sí, esas clases seguirán adelante, y lo iremos ampliando” y señaló que los maestros que están a cargo de dichas clases seguirán desempeñándose en la misma labor.

La jefa de gobierno dio a conocer que la creación de “Mi Beca para Empezar” fue posible gracias a que este año se recaudaron mil 700 millones de pesos más que en 2018 en impuestos locales, y anunció que después de hacer una encuesta a la población, ésta indicó que la mayor necesidad después de la seguridad, era la educación y por eso se decidió ampliar estas becas escolares.

En el parque Tezozómoc en la alcaldía de Azcapotzalco, Sheinbaum también entregó 130 tarjetas a niños de la primaria “Mi Patria es Primero” de un total de un millón 200 mil que se entregarán en toda la ciudad para la compra de útiles escolares y uniformes, y anunció que el monto será el doble que el año pasado.

A los padres de niños de preescolar se les darán 720 pesos en la tarjeta de útiles escolares; a los de primaria se les darán 820 pesos y a los de secundaria 920 pesos.