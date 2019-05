Beatriz Gutiérrez dice adiós a Twitter ante acoso de bots

La historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez anunció la despedida de su cuenta de Twitter, luego de considerar que dicha plataforma permite ataques indiscriminados por parte de grupos de bots, o usuarios automatizados.

En un mensaje, la también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que abrió su cuenta oficial para poner fin a la enorme cantidad de cuentas apócrifas que se empeñaban en desprestigiarla o achacarle posicionamientos falsos.

En ese sentido, lamentó que directivos de Twitter no atendieran sus constantes llamados de eliminar cuentas dedicadas a promover mensajes de odio en su contra. La académica dio a entender que aunque ya no participará en la dinámica de la plataforma de microblogging, dejará abierta su cuenta a fin de que no se repita el fenómeno de perfiles atribuidos a su persona.