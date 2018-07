Banorte despide a la mitad de los trabajadores de Interacciones y va por 300 más: Reuters

El Grupo Financiero Banorte habría despedido a cerca de 500 empleados del Grupo Financiero Interacciones, la mitad de la plantilla laboral, luego de la adquisición de este último en julio pasado, reportó la agencia Reuters.

El pasado 13 de julio se concretó la fusión de ambos bancos, luego que Banorte adquiriera por 26 mil 557 millones de pesos a Interacciones. La operación dio nacimiento al segundo grupo financiero más grande del país, sólo después de BBVA Bancomer y superando a Citibanamex.

Reuters señaló que el banco tiene planeado despedir a 300 trabajadores más de Interacciones. Esta acción formaría parte del plan para ahora entre mil 500 y mil 600 millones de pesos al año, cifra equivalente al 65 por ciento de los costos de operación de Interacciones.

Según la agencia noticiosa, entre los despedidos se encontrarían el ex director general de Interacciones, Gerardo Salazar; el ex director general adjunto de capacitación institucional y corporativa; así como Adolfo Herrera, ex director de la casa de bolsa.

Fue en octubre de 2017 cuando Banorte e Interacciones, ambos pertenecientes a la familia Hank, anunciaron su intención de fusionarse. El 28 de julio de 2018 recibieron la autorización, misma que se concretó el 13 de julio.

En un comunicado, Banorte afirmó que “debido a que Interacciones opera con una estructura muy simple y eficaz, sin sucursales, la integración a Banorte será sencilla y se concretará de inmediato”.

Banorte, cuyo fundador fue Roberto González Barrera y hoy preside su nieto, Carlos Hank González, es el cuarto banco más grande de los que operan en el país; e Interacciones, que preside Carlos Hank Rhon, también está en el Top Ten de la banca en México.

Interacciones tiene como su fuerte el financiamiento a estados; mientras que en Banorte, una de sus principales carteras es precisamente el financiamiento a estados y municipios.

Carlos Hank González, hijo del presidente de Interacciones, Carlos Hank Rhon, es el presidente de Banorte; ayer, profesor en una primaria en el Estado de México. Los Hank tienen 69.32 por ciento de Interacciones.

