Bachelet se va sorprendida por cifras de horror en México

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que no se imaginaba ni sabía de los horrores que sufre México producto de la violencia, pues se dijo sorprendida al encontrarse con el número de 40 mil desaparecidos y de los más de 26 mil cuerpos sin identificar; con las 10 mujeres asesinadas por día y las más de 850 fosas clandestinas regadas en el país.

“No tenía impresión de la dimensión de todos los casos graves de violaciones de derechos humanos. Me voy sorprendida porque México me regresó a la crisis que se vivió en Chile: las víctimas son el mismo símbolo, los mismos gritos, reclamos de justicia y verdad, las mismas canciones. Me trajo de vuelta esos dolores, sin embargo pudimos avanzar [en Chile] en todas las líneas que ahora ustedes tiene como desafío: justicia, verdad, reparación, mecanismos de no repetición”



MICHELLE BACHELET. ONU-DH