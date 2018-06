Avanza uso lúdico de mariguana en México; la Corte otorga tercer amparo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el tercer amparo para el uso lúdico de la mariguana, con lo que sólo faltan dos recursos para que ese criterio sea aplicado por todos los jueces en México.

El beneficiado en esta ocasión fue el frustrado aspirante a candidato presidencial independiente, el experredista Armando Ríos Piter, quien ahora respalda la campaña presidencial del priista José Antonio Meade.

La Primera Sala concedió el amparo al considerar inconstitucional la prohibición establecida en la Ley General de Salud para el consumo lúdico y recreativo de la mariguana.

Pero, a diferencia de los otros dos amparos, Ríos Piter también pidió la protección de la justicia para que se le permita la adquisición de la semilla de cannabis.

A propuesta del ministro José Ramón Cossío, la Primera Sala determinó que la prohibición absoluta a obtener la semilla “afecta de manera desproporcionada” el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

De acuerdo con la Primera Sala de la Corte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá autorizar a Ríos Piter el consumo personal lúdico de mariguana, así como los “actos correlativos al consumo” como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas.

La sala precisó que el organismo deberá fijar los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla.

Lo que Ríos Piter no podrá hacer es comercializarla. Los ministros aclararon que la declaratoria de inconstitucionalidad no supone la autorización para el comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de la sustancia. Esas circunstancias no fueron incluidas en la petición del amparo.

También advirtieron que el beneficiado no podrá ejercer su derecho al consumo lúdico frente a menores de edad, ni en lugares públicos en donde haya terceros que no lo autoricen.

La Primera Sala ha otorgado otros dos amparos a la organización civil SMART y al abogado Ulrich Richter, quienes sólo pidieron que la Corte se pronunciara sobre el uso lúdico y recreativo, pero no sobre la adquisición de las semillas para su cultivo.

Si la Corte resuelve dos amparos más en el mismo sentido respecto al uso recreativo, se establecerá un criterio jurisprudencial que deba ser aplicado por todos los jueces del país.

Fuente: Proceso