Autoridades expulsan al estudiante que propinó golpiza en escuela de Quintana Roo

Directivos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) de Leona Vicario en Puerto Morelos, en Quintana Roo, informaron este día que el joven que golpeó a una compañera en sus instalaciones fue expulsado del plantel.

En un comunicado, la Secretaría de Educación de Quintana Roo informó este día que a raíz de los hechos “se han tomado medidas de orden correctivo y formativo, encaminadas a recuperar y fortalecer conductas y actitudes de orden, respeto, y tolerancia”.

Asimismo, explicó que se desarrollarán talleres con la comunidad escolar, y reuniones con los padres de familia de los alumnos.

La dependencia informó que actualmente se encuentran trabajando Sistema DIF, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de la Juventud, Fiscalía General del Estado y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo para atender el incidente y prevenirlos.

Desde el pasado 17 de septiembre, un video circula en las redes sociales donde se muestra el momento en el que una alumna de este Colegio es agredida por otro joven estudiante.

Luego de la difusión del material, usuarios de redes sociales identificaron al agresor con el nombre de Jairo Juárez y compartieron una segunda grabación donde el joven asegura que no hubo ningún ganador y que la pelea terminó en empate.

“Ya me tienen harto la neta de que cada rato mis compañeros me digan, Yunellsi (la alumna agredida) te ganó que no sé qué, a ver, a ver, a ver, aquí nadie ganó, aquí quedó empate, si ella me ganara pues lo admito, si me ganó, pero aquí yo mismo me vi en la pelea y hasta me acuerdo que quedamos empate”, menciona Jairo en el video al ser cuestionado por sus compañeros.

Jairo reconoció el haber agredido a su compañera y aseguró que “le vale” lo que digan de él.

“Una, yo la tiré, ya a la segunda vez, ella me jaló el cabello, me caí yo con ella, me jaló el cabello y la playera y me dejó rasguños en la cara y en el cuello. Y la tercera, fue cuando yo la agarré del cabello y le di tres putazos en la cara y ya, es como un empate, ya me tienen harto los cizañosos que me andan chingando, a mí me vale madre lo que me digan, de que ella me ganó, me da igual está bien, digan lo que quieran para mí fue un empate”